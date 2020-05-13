Чому COVID-19 убиває одних, але непомітний для інших хворих, досліджують британські вчені

Британські науковці досліджують гени людей, заражених новим коронавірусом, намагаючись з’ясувати, чому для деяких пацієнтів COVID-19 є тяжкою і деколи смертельною загрозою, а в інших інфекція минає непомітно.

Дослідники сподіваються виявити конкретні гени, які можуть відповідати за схильність до хвороби.

Шанси померти від інфекції дуже залежать від генів, і ця залежність набагато більша, ніж у випадках серцевих захворювань чи раку

Для цього проаналізують гени приблизно 20 тисяч заражених коронавірусом, яким була потрібна інтенсивна терапія, і близько 15 тисяч, у яких симптоми були м’які або взагалі відсутні.

Науковці наголошують, що зараз іще мало відомо про новий коронавірус і не зрозуміло, чому він по-різному вражає різні категорії людей.

«Ми сподіваємося, що пояснення будуть у генах… Я готовий закласти свій дім, щоб побитися у заклад на те, що ризик окремих людей залежить від генів», – сказав агентству Reuters фахівець із інтенсивної терапії Кеннет Бейлі, який очолює дослідження в Единбурзькому університеті.

Кеннет Бейлі стверджує, що «шанси померти від інфекції дуже залежать від генів, і ця залежність набагато більша, ніж у випадках серцевих захворювань чи раку».

Фахівці вказують на важку роботу попереду, бо людина має близько 3 мільярдів пар генів, а варіантів розбіжностей між двома особами може буде від 4 до 5 мільйонів.

«Вивчивши повні набори генів, ми, можливо, виявимо варіанти, від яких залежить реакція на COVID-19, і зможемо запропонувати нові способи лікування, щоб зменшити шкоду від захворювання, врятувати життя і запобігти майбутнім епідеміям», – сказав інший учасник дослідження Марк Ґолфілд, старший науковець компанії Genomics England.

Британські фахівці кажуть, що поділяться результатами свого дослідження з колегами в усьому світі.