Віруючих причащали однією ложечкою у Чорногорії, де послабили карантинні заходи – відео
Сотні віруючих прийшли до монастиря Острог у Чорногорії на перше релігійне зібрання, дозволене владою, оскільки в країні послабили карантинні заходи, запроваджені для запобігання поширенню коронавірусу. Однак священники використовували єдину ложечку для усіх під час причастя. Богослужіння Сербської православної церкви відбулося 12 травня біля міста Даниловграду.
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