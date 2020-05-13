Сотні віруючих прийшли до монастиря Острог у Чорногорії на перше релігійне зібрання, дозволене владою, оскільки в країні послабили карантинні заходи, запроваджені для запобігання поширенню коронавірусу. Однак священники використовували єдину ложечку для усіх під час причастя. Богослужіння Сербської православної церкви відбулося 12 травня біля міста Даниловграду.