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13 травня 2020, Київ 15:53
Новини | Міжнародні

Законодавці з усього світу закликають погасити борги бідних країн і допомогти їм грошима

14 квітня МВФ вирішив звільнити від боргу 25 своїх найбідніших країн-членів

Понад 300 законодавців з усього світу закликали Міжнародний валютний фонд і Світовий банк прийти на допомогу найбіднішим країнам під час пандемії коронавірусу, погасивши їхні борги і збільшивши їм фінансування.

Законодавці з двох десятків країн на шести континентах в листі від 13 травня заявили, що зобов’язання з обслуговування боргу найбільш бідних країн повинні бути негайно скасовані, а не просто відтерміновані, як було погоджено «Групою двадцяти» (G20) у квітні.

Ініціатива, висунута сенатором США Берні Сандерсом, екскандидатом у президенти від демократів, і демократкою від Міннесоти Ільхан Омар, виникла на тлі зростання стурбованості, що країни, які розвиваються, і країни зі слабкою економікою, особливо гостро відчувають на собі вплив пандемії.

Сандерс заявив, що списання заборгованості найбіднішим країнам було б «найменшим, що Всесвітній банк, МВФ та інші міжнародні фінансові інститути можуть зробити, щоб запобігти неосяжному зростанню бідності, голоду і хвороб, що загрожують сотням мільйонів людей».

Директор МВФ Крісталіна Георгієва 12 травня заявила, що МВФ, найімовітрніше, перегляне свій прогноз у бік зниження, вказавши, що країнам, які розвиваються, знадобиться щонайменше 2,5 трильйони доларів для подолання кризи.

Законодавці привітали рішення МВФ щодо покриття платежів з обслуговування боргу 25 найбідніших країн протягом шести місяців, але заявили, що необхідні подальші зусилля.

14 квітня Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про звільнення від боргу для 25 своїх найбідніших країн-членів, щоб вони могли зосередити більше фінансових ресурсів на боротьбі з пандемією коронавірусу. Серед цих країн – Афганістан і Таджикистан, а також зруйнований війною Ємен і країни Африки й Азії.

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