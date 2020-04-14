МВФ затвердив звільнення від боргів для 25 країн

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про звільнення від боргу для 25 своїх бідніших країн-членів, щоб вони могли зосередити більше фінансових ресурсів на боротьбі з пандемією коронавірусу.

Як повідомила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва, виконавчий комітет фонду 13 квітня ухвалив рішення про першу групу країн, які отримають гранти на покриття своїх зобов'язань з обслуговування боргу перед МВФ протягом найближчих шести місяців.

Серед цих країн – Афганістан і Таджикистан, а також зруйнований війною Ємен і країни Африки й Азії.

За словами Георгієвої, фонд МВФ із подолання наслідків катастроф на даний час налічує близько 500 мільйонів доларів. МВФ намагається збільшити наявні ресурси до 1,4 мільярда доларів.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 14 квітня у світі коронавірусом заразилися понад 1,9 мільйона людей, більше ніж 119 тисяч – померли.

Раніше в МВФ попередили, що глобальна пандемія коронавірусної інфекції спричинить найгіршу після Великої депресії 1929–1933 років економічну кризу та потребуватиме масштабної реакції для відновлення.