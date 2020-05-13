Інфікування коронавірусом: день за днем

Примітка: На цій діаграмі показано поширення вірусу за даними Університету Джонса Гопкінса у США і ВООЗ. Ці підрахунки ґрунтуються на інформації, наданій урядами. У багатьох країнах існують обмеження на оприлюднення такої інформації або інші причини небажання повідомляти повну інформацію. Методологія, прозорість і якість цих даних можуть значно відрізнятися від країни до країни. Детальніше про цю проблему читайте