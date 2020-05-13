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13 травня 2020, Київ 17:34
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Інфікування коронавірусом: день за днем

Інфікування коронавірусом: день за днем
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Інфікування коронавірусом: день за днем

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Діаграма місць із найбільшими кількостями підтверджених випадків COVID-19 на певний час

Примітка: На цій діаграмі показано поширення вірусу за даними Університету Джонса Гопкінса у США і ВООЗ. Ці підрахунки ґрунтуються на інформації, наданій урядами. У багатьох країнах існують обмеження на оприлюднення такої інформації або інші причини небажання повідомляти повну інформацію. Методологія, прозорість і якість цих даних можуть значно відрізнятися від країни до країни. Детальніше про цю проблему читайте тут

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