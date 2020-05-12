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12 травня 2020, Київ 23:11
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Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео

Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео
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Коротко про нове довкола COVID-19 у світі – відео

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Усе більше країн пом’якшують карантинні заходи, запроваджені через коронавірус, та лікарі кажуть, що тестування, спостереження й ізоляція людей, які захворіли на COVID-19, залишаються вирішальними, як і досі; У розробці перебуває дешевий тест на коронавірус на основі технології модифікації генів; Світова продовольча програма попереджає, що по вразливих країнах може вдарити хвиля «мега-голоду». Огляд за період від 4 до 11 травня. (Відео Reuters, AP, AFP)

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