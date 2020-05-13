Шмигаль: не можна говорити, що в Україні подолали коронавірус

Не можна говорити, що в Україні вже подолали коронавірус, заявив прем’єр Денис Шмигаль під години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Ми бачимо, що сьогодні ситуація в Україні не переломлена. Я вже казав: кількість людей, які одужали, жодного дня в Україні не перевищувала кількість людей, які захворіли. Ми все ще зростаємо. Тому сьогодні говорити про те, що ми подолали коронавірус в Україні, неможливо і не можна», – сказав Шмигаль.

Він заявив, що Україна дійшла до так званого «плато», коли є однакова кількість захворілих кожен день.

«Далі ми, звичайно, у залежності від ситуації – чи буде знижуватися кількість захворілих і збільшуватися кількість одужалих – ми зможемо прискорити ті етапи, які озвучені по виходу з карантину… Поки цього не відбувається – неможливо говорити, тому що продовжиться пік зростання й ми отримаємо Італію, Іспанію. Я не лякаю зараз, це та правда, з якою живе вся Європа і з якою живе світ», – додав прем’єр.

Станом на ранок 13 травня в Україні зафіксували 16 425 випадків COVID-19. Одужали 3 716 людей, 439 померли.