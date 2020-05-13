Ситуацію з COVID-19 у Криму погіршує авіасполучення з Росією – правозахисники

У «Кримській правозахисній групі» заявляють, що зростання авіарейсів із Росії в анексований Крим погіршує ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції на півострові.

«У перших числах травня більшість авіарейсів в аеропорт Сімферополя прибувало з Москви. Наприклад, 4 травня в Крим прибуло шість літаків, із них п'ять – із Москви. Цього тижня пасажиропотік до Криму з Росії не зменшився. 10 травня в Сімферополь прибуло 10 авіарейсів, з них – п'ять із Москви. 11 травня – сім авіарейсів, з них – п'ять із Москви», – заявили в КПГ, відзначаючи, що Москва і Московська область є епіцентрами зараження COVID-19 в Росії.

Правозахисники наголошують, що збільшення пасажиропотоку з регіонами Росії, «створює серйозні ризики нових випадків інфікування і зростання загального числа хворих на півострові».

«Ситуація ускладнюється тим, що не всі прибулі до Криму туристи дотримуються режиму самоізоляції. В умовах такого авіасполучення з Москвою інші обмежувальні заходи (обмеження в'їзду до Криму через адмінкордон або Керченський міст, обмеження міжрегіонального сполучення і т.д.) не будуть приносити необхідного результату для захисту кримчан», – заявляють у «Кримській правозахисній організації».

У Криму 12 травня було виявлено сім нових хворих на коронавірусну інфекцію. На даний час у Криму зареєстровано 209 випадків COVID-19. Видужали за весь період 64 людини. Померли двоє, ще у двох причини смерті не визначили, однак у них був раніше діагностований COVID-19.

Підконтрольна Кремлю влада Криму повідомила, що з 12 травня запроваджує масковий режим, а режим самоізоляції продовжили до 31 травня.

Раніше «Кримська правозахисна група» повідомляла, що отримана в ході моніторингу інформація про ситуацію з коронавірусом у Криму свідчить про те, що офіційні цифри, опубліковані російською владою, не відповідають дійсності.

Такі ж побоювання висловлюють в Постійному представництві президента України в АРК.

Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор впевнений, що анексований Крим страждає від пандемії COVID-19, але через «залякування Росії», відсутня реальна картина про епідситуацію на півострові.