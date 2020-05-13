Степанов пояснив, чому в Україні знижується кількість нових випадків COVID-19

Зниження кількості нових випадків COVID-19 пояснюється «двома складовими», заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на брифінгу.

«У нас є дві складові цього процесу. По-перше, зазвичай, українці під час свят або вихідних менше звертаються до лікаря. Хоча я закликаю: якщо ви бачите перші симптоми коронавірусної хвороби, не чекайте робочого дня, відразу звертайтеся до лікаря. Ми працюємо «24/7», це дуже важливо. З іншого боку, дійсно, збільшуючи кількість тестувань, ми не переходили ще планку в більш ніж 600 хворих на добу», – сказав Степанов.

Він додав, що уряд збільшив кількість тестувань на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції практично до восьми тисяч.

«Тобто ми перебуваємо в такому коридорі від 400 до 600 хворих на добу вже більш ніж три тижні. Також у нас є така хороша статистика щодо хворих на пневмонію. Ви знаєте, що ми тестуємо всіх без винятку хворих на пневмонію незалежно від симптоматики. Якщо раніше ми тестували близько 800-900 людей на добу, які хворіли на пневмонію в цілому по України, то сьогодні ця кількість не перевищує 250-300 людей на добу», – заявив міністр.

Степанов підсумував, що запроваджені карантинні заходи «дають свій ефект».

За підсумками 9 травня в Україні зафіксували 522 нові випадки COVID-19, 10 травня – 416, 11 травня – 375, а вже за підсумками 12 травня – 402. Загалом в Україні виявили 16 425 випадків коронавірусної хвороби. Одужали 3716 людей, 439 – померли.