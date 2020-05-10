В Україні підтверджено 522 нових випадки захворювання на COVID-19 – РНБО

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні зросла на 522, повідомляє 10 травня сайт Ради нацбезпеки і оборони. Згідно з даними інтерактивної мапи відомства, загальна кількість випадків зросла до 15 232, з них 391 – летальний випадок. Водночас 3060 пацієнтів одужали.

За даними РНБО, за минулу добу 15 людей померли, 151 – одужали.

«Станом на ранок 10 травня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 1084 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39263 повідомлення про підозру на COVID-19», – додали у МОЗ.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 10 травня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі складає 4 025 175, одужали – 1 376 025, більш ніж 279 тисяч померли.​