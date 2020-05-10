Чому 25 медиків можуть лікувати одного пацієнта з COVID-19

Дніпро – Українські медики ізолюються на роботі, аби доглядати за хворими на коронавірусну інфекцію COVID-19. Так сталось, зокрема, в обласній клінічній лікарні імені Мечникова в Дніпрі: там з початку запровадження карантину цілодобово вирішили перебувати 25 медпрацівників. Коли було ухвалене це рішення, у лікарні була лише одна пацієнтка з COVID-19. Радіо Свобода поцікавилось, чому так відбулось, як живуть ізольовані медики та на яку оплату праці можуть розраховувати.

Завідувач відділення анестезіології екстреної медицини лікарні імені Мечникова Дмитро Макаров – один із тих 25 медиків, які вирішили перебувати цілодобово в медзакладі й не ходити додому.

Ніхто нас тут не зачиняє, цвяхами двері не забиває. Це – усвідомлене рішення

Жити на роботі – свідомий і добровільний вибір частини медперсоналу закладу, каже він. Він та його колеги побоюються бувати вдома, аби не наражати рідних на небезпеку.

«Важливо сказати: ніхто нас тут не зачиняє, цвяхами двері не забиває. Це – усвідомлене рішення. Лікарі – люди сімейні, тому вони не хочуть іти додому, будучи потенційно небезпечними через контакт з інфікованими. Адміністрація лікарні пішла нам назустріч, організувала наш побут», – сказав лікар.

Чому на одного пацієнта було потрібно 25 медиків

В адміністрації лікарні підтверджують: коли частина медперсоналу вирішила цілодобово лишатися на роботі, у закладі справді перебувала лише одна пацієнтка, але вкрай тяжка. Нещодавно вона одужала і її виписали. Зараз в лікарні – 10 хворих на COVID-19, двоє з них – у важкому стані.

Заступник головного лікаря Олександр Толубаєв зазначає: навіть заради лікування одного хворого ізолювання такої кількості медперсоналу виправдане.

Мені дуже дивно, коли хтось коментує в соцмережах: «А що це у вас на одного пацієнта 25 людей?». І один пацієнт, і два пацієнти, і три пацієнти потребують однакової кількості персоналу

За його словами, працювати в спеціальному захисному медичному костюмі більш ніж кілька годин дуже важко, тому медперсонал мусить змінюватись частіше.

«Мені дуже дивно, коли хтось коментує в соціальних мережах: «А що це у вас на одного пацієнта 25 людей?». Розумієте, і один пацієнт, і два пацієнти, і три пацієнти потребують однакової кількості персоналу. Якщо вже буде більше від 6 пацієнтів, то це потребує додаткового персоналу. Люди не можуть працювати цілодобово, тому ми вводимо персонал в «зону» поступово і, якщо в цьому є необхідність, додаємо. У засобах індивідуального захисту працювати вкрай важко понад 8 годин, це – як костюм сталевара, в ньому дуже спекотно, людина пітніє. Тому люди змінюють одне одного. Заходить один лікар і одна медична сестра, вони міняються. Фактично в одну зміну може зайти 6–8 осіб, в залежності від кількості пацієнтів, їхньої важкості і в залежності від того, чи потрібні оперативні втручання», – сказав у коментарі Радіо Свобода Олександр Толубаєв.

Як живуть «ізольовані» в лікарні

За словами заступника головлікаря лікарні імені Мечникова, для медиків, які самоізолювались на роботі, створили умови: одне з відділень слугує їм місцем для відпочинку. Харчування також налагоджене: допомагають волонтери та доброчинці, які привозять їжу – від кави з піцою до гарячих обідів.

Засобами індивідуального захисту ці медики забезпечені, каже заступник головного лікаря, у тому числі й наданими волонтерами. Окрім того, їх регулярно тестують на коронавірус.

«Раз на тиждень всі наші співробітники, які контактують з інфікованими, проходять ПЛР-обстеження. Всі результати негативні, серед медичних працівників жодного захворілого немає», – сказав Олександр Толубаєв.

«Європейська практика» під час пандемії

Дізнавшись про ситуацію «25 медиків на 1 пацієнта», Радіо Свобода звернулось за роз’ясненнями до Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров'я України.

Керівниця Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Будяк в коментарі Радіо Свобода зазначила: тільки цими днями з’явилась постанова Кабміну, яка регламентує додаткове фінансування медичних закладів, які працюють з пацієнтами з COVID-19. Те, що було до постанови, у службі прокоментувати не можуть.

«Національна служба здоров’я України оголосила пакет на контрактування лікарень на COVID-19 лише вчора (7 травня – ред.), тому що урядова постанова була підписана тільки днями. 331-а постанова – якраз про додаткові пакети, на які ми будемо контрактувати лікарні та екстрену медичну допомогу саме щодо COVID-19. Щодо лікарні імені Мечникова, я не знаю їхніх причин і мотивів самоізоляції, тому не можу коментувати. Це не компетенція НСЗУ», – зауважила Наталія Будяк.

У МОЗ України кажуть, що ізолювання медиків на роботі під час пандемії – це «європейська практика». В українських лікарнях, де є хворі з інфекцією, діє кілька схем роботи персоналу: в одних медики працюють «вахтовим» методом, приміром, два через два тижні, в інших – ізолюються на роботі.

Таким чином переривається інфекційний ланцюжок, і це добрий досвід

Заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микитчак, відповідаючи на запитання Радіо Свобода на брифінгу, сказала: ізолювання медперсоналу лікарні імені Мечникова – добровільне. Питання щодо оплати праці персоналу, який працює за такою схемою, вирішуватиме адміністрація лікарні.

«Колектив медиків обласної клінічної лікарні прийняв рішення, щоб забезпечити якісну допомогу і не ризикувати здоров’ям оточуючих і своїх рідних. Це рішення колективу. Таким чином переривається інфекційний ланцюжок, і це добрий досвід», – сказала посадовиця МОЗ.

Вона каже: схожий на дніпровський підхід практикують і в інших лікарнях України, де є інфіковані, зокрема в лікарнях Жовквівського району на Львівщині та Калинівського на Вінниччині.

Як оплачуватиметься праця медиків, які живуть на роботі

Між тим, в обласній лікарні імені Мечникова Дніпра кажуть: медикам, які ізолювались на роботі, виплачуватимуть зарплату з урахуванням 300% надбавок, обіцяних профільним міністерством.

Офіційних бюджетних надбавок, які були обіцяні, ми поки не отримали

Гроші на «карантинні» доплати у квітні не надійшли, тому лікарня розрахувалась з персоналом зі свого фонду.

«Офіційних бюджетних надбавок, які були обіцяні, ми поки не отримали, але ми не маємо права не виплатити людям компенсацію за роботу в небезпечних умовах, тому за рахунок власного фонду преміювали людей. Співробітники отримали кошти тільки за робочий час, не за весь час, проведений у лікарні, коли людина відпочивала, читала книжку чи ще щось», – зазначив Олександр Толубаєв.

Раніше в Дніпропетровській облдержадміністрації повідомили, що 80 медпрацівників регіону, які працюють з інфікованими, отримають 300% надбавки від держави. На це з держбюджету виділено понад мільйон гривень. Виходить – по більш ніж 13 тисяч гривень на одного співробітника. Поки цих грошей не отримав жоден.

«Гроші – вже на рахунках у казначействі. Найближчими днями вони надійдуть на зарплатні картки», – пояснив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Між тим, у Міністерстві охорони здоров’я називають Дніпропетровщину однією з трьох областей, які досі не відзвітували про кошти на надбавки медикам.

«Три області взагалі не відзвітувалися – це Дніпропетровська, Київська та Херсонська області», – сказав на брифінгу 9 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на ранок 10 травня в Україні – понад 15 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Майже кожен п’ятий інфікований – медик.