Як живе одеський «нульовий пацієнт» із COVID-19, який хворіє майже 7 тижнів

Майже 7 тижнів, з 14 березня, на самоізоляції перебуває одеський «нульовий пацієнт» Максим Головкін – захворів першим, але досі не одужав. В обласній адміністрації публічно наполягають на його госпіталізації, але сам Максим стверджує, що йому госпіталізації ніхто не пропонував. Ніяких симптомів COVID-19, за словами пацієнта, в нього давно немає, але вірус досі залишається в організмі. Незабаром в Одесі розпочнеться тестування на антитіла і Головкіна, кажуть лікарі, перевірять одним із перших. В Китаї пацієнту із настільки довгою історією хвороби допомогло переливання плазми, але потім вірус повернувся.

Перший аналіз на COVID-19 у Максима Головкіна взяли 14 березня, відтоді він, каже, тільки двічі виходив на вулицю. Спочатку з’їхав з дачі родича під Одесою на власну квартиру, коли отримав довідку, що він нібито здоровий. Потім ще одного разу вийшов до магазину. «Я постійно перебуваю на самоізоляції», – стверджує пацієнт та навіть пропонує чиновникам переглянути камери спостереження поблизу його дому. Зараз на Одещині – 14 людей, які одужали від коронавірусу, всі вони захворіли пізніше Головкіна.

Симптомів коронавірусу майже не було – висока температура у Максима була ще на початку березня в Сполучених Штатах, а потім зникла. 13 березня він прилетів в Україну та звернувся в Одеську інфекційну лікарню із болем у легенях. Знімок показав пневмонію – і Головкіну прописали антибіотики. Крім них, він приймав тільки вітаміни та ліки від кашлю. 14 березня його покликали в лікарню та взяли аналізи на ПЛР-тестування – тоді їх треба було відправляти в Київ, в Одесі обладнання ще не працювало.

Про наявність у себе COVID-19 пацієнт дізнався зі ЗМІ. 25 березня одеські онлайн-видання та телеграм-канали повідомили, що лікарі нібито не можуть знайти Головкіна, а сам він нібито вештається містом. Сам пацієнт до цього був впевнений, що здоровий. За тиждень до цього йому зробили експрес-тест на COVID-19, який виявився негативним. Лікар в одеській інфекційній лікарні сказав мені «гуляйте», розповідає Максим.

«Я вийшов до магазину 24 березня, але ж в мене була довідка, що я здоровий. Тільки 25 березня стало відомо результат ПЛР – я про нього дізнався зі ЗМІ. Ще до того, як в ОДА заявили, що мене не можуть знайти, в моєму парадному вже працювали дезінфектологи. Я склав список контактних осіб, пропонував відео з камер спостереження, щоб довести, що я не ходив по місту», – говорить він Радіо Свобода.

Ані госпіталізації, ані зміни лікування після підтвердження діагнозу Головкіну не пропонували, говорить він. Пацієнт перебував на самоізоляції і чекав, коли COVID-19 залишить організм. Паралельно він допомагав волонтерам з одеського благодійного фонду «Корпорація монстрів» – оплатив кілька великих рахунків для лікарень.

30 березня із Головкіним зв’язався районний лікар, поцікавився про самопочуття та температуру. 3 квітня після виступу на телебаченні Головкіну зробили ще один ПЛР-тест – додому приїхала медична сестра.

«У неї не було навіть антисептика, медичні інструменти моя дівчина обробляла вогнем. Медичний працівник використала одну ватну паличку в рот і в ніс, хоча в принципі мають бути різні палички. Результат цього тесту я так офіційно і не отримав. 9 квітня приїхали робити ще один ПЛР-тест – його «замовила» мій сімейний лікар», – говорить Головкін. Ще одне ПЛР-тестування зробили 18 квітня, потім 27 квітня. Всі результати залишаються позитивними – в організмі Головкіна досі перебуває коронавірус COVID-19.

«Мій лікар зі Сполучених Штатів каже, що в них вже більше від тисячі людей після лікування продовжують на аналізах показувати наявність вірусу. В деяких лікарів є думка, що цей вірус як герпес, тобто буде жити в організмі постійно. Але в США людей, які не показують симптоматику, не вважають хворими», – стверджує Головкін. Із ним в квартирі мешкають родичі та дівчина, але жоден з них не захворів на коронавірус.

«Нульового пацієнта» тестуватимуть на антитіла

Незабаром Максиму Головкіну проведуть тестування на антитіла, повідомила, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, виконувачка обов'язків директора обласного департаменту охорони здоров’я Наталія Одарій-Захар'єва. Одещина разом із Сумщиною мають стати одними з перших регіонів, де почнуть перевіряти наявність антитіл на COVID-19.

«Лабораторний центр підтримав Центр охорони здоров’я, пацієнт буде додатково перевірений на ІФА (антитіла). Він не є громадянином України та відмовляється відвідати стаціонарну лікарню, де йому дійсно підтвердили би стан. Але я думаю, що коли йому буде проведене це тестування, то він буде госпіталізований. В нього є субфебрильна температура, він хворіє вже 7 тижнів під наглядом приватного лікаря первинної медико-санітарної допомоги», – заявила чиновниця.

Сам пацієнт в розмові із Радіо Свобода спростовує ці заяви – каже, що в нього вже давно немає температури, а ось українське громадянство є. Його надали в листопаді 2018 року, каже Максим Головкін і додає, що навіть голосував на минулих українських виборах.

«Мені надали українське громадянство за досягнення в сфері культури. Зараз в мене є тимчасове посвідчення громадянина. Цей документ дозволяє мені протягом двох років мати два громадянства. Коли я перетинаю кордон, я показую два документи», – говорить пацієнт.

Скільки вірус може існувати в організмі?

Чому так довго в організмі людини може залишатися вірус? Нью-йоркський реаніматолог-пульмонолог Євген Пінеліс​, який працює в The Brooklyn Hospital Center, розповів Радіо Свобода, що його медична практика підтверджує настільки довге виділення вірусу. Але у тих пацієнтів, в яких хвороба проходить у важкій формі. Чому це відбувається, лікар не знає.

Для планети це новий вірус і його ще довго потрібно вивчати, каже Радіо Свобода професор кафедри дитячих інфекційних хвороб Оксана Виговська. В її практиці є пацієнтка, яка продовжує виділяти COVID-19 майже стільки ж, скільки Головкін – з кінця березня. При цьому за цей час вірусу позбулись і її дитина, немовля, і чоловік, але не сама жінка.

«За даними звіту місії ВООЗ в Китаї, виділення вірусу методом ПЛР можна виділити у зразках змивів з верхніх дихальних шляхів і носоротоглотки за 1-2 дні до появи симптомів, при середньотяжких та легких формах – в середньому 7-12 днів, при тяжких – до 2 тижнів», – говорить вона.

Медики говорять, що COVID-19 дійсно може залишатися в організмі кілька тижнів. Втім, поки що найдовший задокументований випадок, що вдалось знайти Радіо Свобода, – це 49 днів. Його описали китайські лікарі в березні 2020 року.

Дослідження проводили медики Лі Тан, Кся Кан, Бо Чжан та інші з «Army Medical University» (Чунцін), «лікарні № 967 Hospital of PLA» (Далянь) і «General Hospital of the PLA Central Theatre Command» в Ухані. Вони називають свого пацієнта, чоловіка середнього віку, найдовшим пацієнтом із симптоматикою коронавірусу. До цього своєрідні антирекорди належали пацієнтам, які не могли позбутися вірусу 37 і 20 днів.

«Цікаво, що найдовше виділення вірусу спостерігалось у пацієнта в нетяжкому стані. У пацієнта спочатку була лише помірна лихоманка, а його температура тіла швидко знизилася до нормального рівня без будь-якої дихальної недостатності», – пишуть автори дослідження.

Китайські лікарі також повідомляють, що врешті-решт пацієнту із 49-денною історією хворобою допомогла трансфузія – переливання плазми крові пацієнта із COVID-19, який одужав. Вірус зник майже одразу, але потім знову з’явився. За попередніми висновками лікарів, це може бути прикладом хронічного захворювання на COVID-19. Дослідники вважають, що враховуючи підвищену мутагенність цього коронавірусу, він може існувати в людині дуже довго, що створює ризик майбутніх спалахів хвороби.

Що далі?

Максим Головкін обіцяє сидіти вдома і не порушувати закон – не виходити на вулицю без дозволу лікарів. Нещодавно йому зателефонували з вірусологічної лабораторії МОЗ і сказали, що він має самоізолюватись, допоки ПЛР-тестування на COVID-19 буде позитивним. «Я їх питаю, а якщо це назавжди? Вони мовчать», – говорить пацієнт.

Станом на ранок 29 квітня в Одеській області зафіксовано 261 випадок захворювання на коронавірус.