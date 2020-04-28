У Дніпрі розвісили оголошення на будинках, де живуть люди з підозрою на COVID-19

У Дніпрі на будинках, де живуть шпиталізовані з підозрою на коронавірусну інфекцію, з’явилися відповідні оголошення. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в мерії Дніпра.

За даними пресслужби мерії, оголошення розвісили на близько 150 будинках міста. У міськраді також оприлюднили інтерактивну мапу, де позначені райони міста з виявленими випадки інфекції.

У міськраді наголосили, що під’їзди будинків, де є люди з підозрою на коронавірус, дезінфікуватимуть частіше, ніж інші. Мешканців також забезпечать антисептиками.

Світлини оголошень з’явилися в соцмережах.

Разом з тим юристка Правозахисної групи «Січ» Віталія Серебрянська вважає, що поява таких оголошень на під’їздах будинків є порушенням прав людини. Якщо інфекція справді несе суспільну загрозу, то обробка окремих персональних даних може здійснюватися без згоди людини для запобігання поширенню хвороби, але доступ до даних має надаватись лише обмеженому колу осіб, каже вона.

«Цими даними можуть користуватись медико-епідеміологічні служби та органи виконавчої влади, наприклад, щоб зробити додаткову дезінфекцію в під’їзді, але в жодному разі не можна поширювати ці дані для загалу. У під’їздах люди часто одне одного знають і людину вирахувати нескладно. Ми радимо людям, якщо вони відчувають дискримінацію через оприлюднення даних, звертатися до регіонального уповноваженого з прав людини або поліції», – сказала Радіо Свобода юристка.

Водночас дніпровский юрист Андрій Верба вважає, що мова про оприлюднення персональних даних не йде: в листівках немає прізвища, імені та по-батькові людини, її дати народження тощо.

Станом на вечір 28 квітня на Дніпропетровщині підтвердили 323 випадки коронавірусної інфекції.