Дніпро: керівниця обласної реабілітаційної лікарні оголосила голодування

У Дніпрі у вівторок оголосила голодування генеральна директорка обласної реабілітаційної лікарні Інеса Шевченко. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила сама медик.

За її словами, голодування – акція протесту на підтримку лікарів з усієї України, яким після початку другого етапу реформи медичної галузі не доплачуватимуть зарплату.

Читайте також: 1 квітня стартує другий етап медреформи: що змінюється?​

«Через реформу, яка розпочалася з 1 квітня, лікарі країни не матимуть заробітної плати. Зараз, якщо лікарні виплатили аванс, то на заробітну платню, за дуже маленьким винятком, грошей немає. Для того, наприклад, щоб медики Дніпропетровської області до кінця року отримували зарплату, треба 1 мільярд 330 мільйонів державної субвенції, а нашому регіону виділили 300 мільйонів, тобто в 4,5 рази менше», – сказала Шевченко.

Про наміри оголосити голодування Інесса Шевченко написала 17 квітня на своїй сторінці у Фейсбуці. Акція, яку розпочала 21 квітня, безстрокова, каже лікарка. Вона також сподівається, що її протест підтримають колеги в Укаїні та за кордоном.

Читайте також: Зарплати лікарів: скільки отримуватимуть українські медики під час епідемії коронавірусу і хто їм платитиме​

Другий етап медичної реформи почався з 1 квітня. Він передбачає запровадження принципу «гроші йдуть за пацієнтом» в закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу. За рахунок цього принципу, за розрахунком уряду, зарплати лікарів також мають зрости.

21 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що найближчими днями 15,8 мільярда гривень, передбачені на доплати лікарям, які борються з коронавірусною хворобою COVID-19, будуть перераховані на місця.