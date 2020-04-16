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16 квітня 2020, Київ 16:08
Фотогалереї

В Одесі аналізи на COVID-19 перевіряють у пам’ятці архітектури поблизу вокзалу

5 квітня 2020 року Централізована вірусологічна лабораторія в місті Одесі відзначила своє тридцятиріччя. Тут проводили дослідження й діагностику різних інфекційних і вірусологічних захворювань, готувались до епідемій «свинячого грипу» і атипової пневмонії. У звичайний час найбільш популярні аналізи тут – це ВІЛ, ГРВІ, звичайні штами грипу. А зараз навантаження на лабораторію значно більше – саме тут проводять дослідження на коронавірусне захворювання COVID-19 для усіх мешканців Одеської області.
Вірусологічна лабораторія розташована в пам&rsquo;ятці архітектури. Це старий службовий будинок одеської залізничної станції 1909 року. Автор &ndash; відомий одеський архітектор Лев Влодек
1 Вірусологічна лабораторія розташована в пам’ятці архітектури. Це старий службовий будинок одеської залізничної станції 1909 року. Автор – відомий одеський архітектор Лев Влодек
Засобами індивідуального захисту лабораторія забезпечена, додатково допомагають волонтери. Психологічне навантаження на персонал через пандемію серйозне, люди втомлюються, кажуть у керівництві
2 Засобами індивідуального захисту лабораторія забезпечена, додатково допомагають волонтери. Психологічне навантаження на персонал через пандемію серйозне, люди втомлюються, кажуть у керівництві
Лабораторія поділена на чисту, умовно брудну і брудну зони &ndash; до останньої пускають тільки тих, хто має право працювати із вірусами в лабораторних умовах
3 Лабораторія поділена на чисту, умовно брудну і брудну зони – до останньої пускають тільки тих, хто має право працювати із вірусами в лабораторних умовах
У лабораторії працюють виключно із ПЛР-діагностуванням &ndash; повільним, але точним. А про експрес-тести кажуть, що до третини результатів у них може бути невірною. Негативний результат може заспокоїти хворого, і він не піде на самоізоляцію
4 У лабораторії працюють виключно із ПЛР-діагностуванням – повільним, але точним. А про експрес-тести кажуть, що до третини результатів у них може бути невірною. Негативний результат може заспокоїти хворого, і він не піде на самоізоляцію
Реальну роботу в боксі можна побачити тільки через скляні двері &ndash; засоби захисту для вірусологів значно серйозніші, аніж для випадкових відвідувачів. Під ПЛР-тестування на коронавірус виділили 3 бокси
5 Реальну роботу в боксі можна побачити тільки через скляні двері – засоби захисту для вірусологів значно серйозніші, аніж для випадкових відвідувачів. Під ПЛР-тестування на коронавірус виділили 3 бокси
Наймолодший лікар лабораторії &ndash; Микола Желіба. Він досліджує зразки, проводить ПЛР-тестування. Зокрема, він працює на ампліфікаторі, який діє в режимі реального часу. Прилад вартістю понад 800 тисяч гривень в лабораторію передала компанія &laquo;Інтерхім&raquo;. Іще один такий прилад чекають від Міністерства охорони здоров&rsquo;я
6 Наймолодший лікар лабораторії – Микола Желіба. Він досліджує зразки, проводить ПЛР-тестування. Зокрема, він працює на ампліфікаторі, який діє в режимі реального часу. Прилад вартістю понад 800 тисяч гривень в лабораторію передала компанія «Інтерхім». Іще один такий прилад чекають від Міністерства охорони здоров’я
Саме сюди зараз надходять усі зразки біоматеріалів для тестування на COVID-19 &ndash; їх привозять із усіх медичних закладів регіону. З початку карантину сюди привезли понад тисячу зразків, 70 із яких виявились позитивними на коронавірус
7 Саме сюди зараз надходять усі зразки біоматеріалів для тестування на COVID-19 – їх привозять із усіх медичних закладів регіону. З початку карантину сюди привезли понад тисячу зразків, 70 із яких виявились позитивними на коронавірус
Лабораторія протягом доби робить до сотні аналізів на COVID-19 та інші захворювання. Могли б більше, але поки не вистачає обладнання. Потрібні спеціальні центрифуги
8 Лабораторія протягом доби робить до сотні аналізів на COVID-19 та інші захворювання. Могли б більше, але поки не вистачає обладнання. Потрібні спеціальні центрифуги
Останніми роками спеціалісти з одеської лабораторії переїжджали на роботу до Нідерландів, Австралії й Великої Британії. Сьогодні тут працює 50 медичних працівників &ndash; і молодих, і досвідчених
9 Останніми роками спеціалісти з одеської лабораторії переїжджали на роботу до Нідерландів, Австралії й Великої Британії. Сьогодні тут працює 50 медичних працівників – і молодих, і досвідчених
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Навіть у &laquo;чисту зону&raquo; лабораторії журналістів не пропускають без захисного одягу. А на виході і камеру, і руки, і незакритий одяг обробили антисептиком. Випадково тут не захворієш, кажуть лікарі
11 Навіть у «чисту зону» лабораторії журналістів не пропускають без захисного одягу. А на виході і камеру, і руки, і незакритий одяг обробили антисептиком. Випадково тут не захворієш, кажуть лікарі

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