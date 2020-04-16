В Одесі аналізи на COVID-19 перевіряють у пам’ятці архітектури поблизу вокзалу

5 квітня 2020 року Централізована вірусологічна лабораторія в місті Одесі відзначила своє тридцятиріччя. Тут проводили дослідження й діагностику різних інфекційних і вірусологічних захворювань, готувались до епідемій «свинячого грипу» і атипової пневмонії. У звичайний час найбільш популярні аналізи тут – це ВІЛ, ГРВІ, звичайні штами грипу. А зараз навантаження на лабораторію значно більше – саме тут проводять дослідження на коронавірусне захворювання COVID-19 для усіх мешканців Одеської області.
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