Заступниця міністра закликала лікарів звертатися в МОЗ у випадку недостатніх виплат за березень

Заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова закликала лікарів звертатися в МОЗ у випадку недостатніх виплат за березень.

Вона сподівається, що міністерство до кінця дня з’ясує, яка ситуація з виплатами в регіонах. За її словами, МОЗ готове стати «адвокатом усіх лікарів, які в березні працювали з підтвердженими випадками COVID-19».

«Ми обов’язково проконтролюємо та промоніторимо, яким чином відбувалися ці виплати в кожному з регіонів. Тому, будь ласка, якщо є якісь додаткові неточності та неузгодженості, щось відбувається на рівні головних лікарів, департаментів охорони здоров’я, обласного керівництва, будь ласка, звертайтеся, ми в Міністерстві охорони здоров’я це швидко опрацюємо», – сказала Шаталова на брифінгу.

Влада пообіцяла українським медикам ще наприкінці березня заплатити 300% окладу за роботу з пацієнтами, хворими на COVID-19. Проте медпрацівники в багатьох регіонах заявили, що доплат не отримали.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв, що надбавки медики отримають найближчим часом.