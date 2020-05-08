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08 травня 2020, Київ 11:57
Новини | Коронавірус

Заступниця міністра закликала лікарів звертатися в МОЗ у випадку недостатніх виплат за березень

Міністерство збирається до кінця дня з’ясувати, яка ситуація з виплатами в регіонах

Заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова закликала лікарів звертатися в МОЗ у випадку недостатніх виплат за березень.

Вона сподівається, що міністерство до кінця дня з’ясує, яка ситуація з виплатами в регіонах. За її словами, МОЗ готове стати «адвокатом усіх лікарів, які в березні працювали з підтвердженими випадками COVID-19».

«Ми обов’язково проконтролюємо та промоніторимо, яким чином відбувалися ці виплати в кожному з регіонів. Тому, будь ласка, якщо є якісь додаткові неточності та неузгодженості, щось відбувається на рівні головних лікарів, департаментів охорони здоров’я, обласного керівництва, будь ласка, звертайтеся, ми в Міністерстві охорони здоров’я це швидко опрацюємо», – сказала Шаталова на брифінгу.

Влада пообіцяла українським медикам ще наприкінці березня заплатити 300% окладу за роботу з пацієнтами, хворими на COVID-19. Проте медпрацівники в багатьох регіонах заявили, що доплат не отримали.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв, що надбавки медики отримають найближчим часом.

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Лікарі в Україні невдоволені медреформою і попереджають про закриття лікарень – відео

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