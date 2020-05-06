Медики отримають підвищені зарплати за боротьбу з COVID-19 найближчим часом – Степанов

Медики, які борються з COVID-19, отримають підвищені зарплати найближчим часом, пообіцяв міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на брифінгу.

Він розповів, що існує тариф на боротьбу з COVID-19, куди входить вартість лікування та чітко визначене підвищення заробітної плати медпрацівників на 300%. Ці умови були закладені в постанові Кабінету міністрів.

«Скажу відверто, наполягав я ще тому, коли побачив перші сигнали, яким чином на місцях виплачують заробітну плату за березень. Окрім того, все це буде передбачено в договорах, які укладає Національна служба здоров’я України. Ця постанова була прийнята 24 квітня. Я мав декілька розмов з НСЗУ. Я переконаний, що вони повинні протягом одного-двох днів укласти відповідні договори і перерахувати кошти», – сказав Степанов.

За його словами, усі лікарі, які боролися з COVID-19 у березні, повинні були отримати 300% посадового окладу.

Він розповів, що «отримавши чисельні сигнали з регіонів України», провів селекторну нараду із заступниками голів обласних державних адміністрацій та керівниками департаментів охорони здоров’я.

«Скажу вам відверто, я був шокований тим, що вони почали мені розповідати. Вони почали шукати різні якісь «коми», «а там ми рахували по такій постанові», «а там ми рахували по такому-то наказу». Набір відмовок, чому вони не перерахували в повному обсязі. Я зараз звертаюся до всіх наших медичних працівників, які повинні були отримати заробітну плату 300% за березень. Ви її отримаєте найближчим часом», – сказав Степанов.

За даними МОЗ, станом на ранок 6 травня в Україні виявили 13 184 випадки COVID-19. Серед них 2 251 медпрацівник. 2 097 пацієнтів одужали, померли ­– 327.