Представник китайської служби охорони здоров’я визнав «недоліки» відповіді країни на спалах коронавірусу

Спалах пандемії коронавірусу став серйозною проблемою, яка виявила «недоліки» у системі охорони здоров’я та способі реагування на надзвичайні ситуації у Китаї. Про це заявив 9 травня заступник директора китайської національної комісії з охорони здоров’я Лі Бін.

Ця заява є однією з найбільш відвертих визнань від китайської влади щодо можливих помилок у боротьбі з поширенням коронавірусу.

«Новий спалах коронавірусу став серйозним випробуванням, який продемонстрував, що у Китаю все ще є недоліки в його основних системах запобігання епідеміям і боротьби з ними, системах охорони здоров’я та інших аспектах реагування (на надзвичайну ситуацію, – ред.)», – заявив Лі Бін.

Глобальне тиск на Пекін посилюється, міжнародна спільнота вимагає безперешкодного міжнародного розслідування походження вірусу SARS-CoV-2, що лежить в основі глобальної пандемії.

Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що має докази виникнення вірусу в лабораторії в Ухані. Частина науковців вважає, що в 2019 році вірус поширився з тварин на людей на ринку морепродуктів у цьому ж місті.

Державний секретар США Майк Помпео заявив 3 травня, що США мають «величезні докази» на підтвердження теорії поширення вірусу з лабораторії.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляє, що уряд Сполучених Штатів не надав жодних доказів на підтвердження «спекулятивних» тверджень чиновників адміністрації Трампа, що новий коронавірус бере свій початок у лабораторії міста Ухань у Китаї. Раніше офіційний Пекін відкинув цю теорію як «божевільну».

Офіційний Пекін у відповідь на звинувачення Вашингтона припустив, що то військові США могли доставити коронавірус в Китай. Також влада Китаю звинуватила американських посадовців у «брехні», щоб відвернути увагу від власної неспроможності подолати спалах.