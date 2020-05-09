У Словаччині не зафіксували нових випадків COVID-19, вперше з початку березня

Влада Словаччини оголосила, що в країні за добу 8 травня вперше за два місяці не виявили нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Влада заявила про це 9 травня, через три дні після того, як уряд скасував частину запроваджених раніше обмежень. Зокрема, в країні відкрилися крамниці, за винятком великих торговельних центрів, галереї і музеї, зачиненими залишаються школи.

Послаблення карантину також дозволяє релігійні зібрання і весілля (але з обмеженим числом учасників).

У Словаччині, яка має близько 5,5 мільйонів людей населення, було менше випадків COVID-19, ніж у сусідніх країнах, досі було зареєстровано 1455 випадків і 26 смертей.

Перший випадок тут зафіксували 6 березня.