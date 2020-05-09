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09 травня 2020, Київ 20:13
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У Білорусі відзначили «День перемоги» парадом попри епідемію COVID-19 – відео

У Білорусі відзначили «День перемоги» парадом попри епідемію COVID-19 – відео
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У Білорусі відзначили «День перемоги» парадом попри епідемію COVID-19 – відео

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У Білорусі 9 травня тисячі людей вийшли на вулицю, щоб спостерігати за солдатами, військовими машинами та літаками. У Мінську пройшов парад, присвячений перемозі над нацизмом 75 років тому у той час як більшість колишніх республік Радянського Союзу, включаючи Росію, скасували паради до «Дня перемоги» через пандемію COVID-19. Президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що Білорусь не може не провести порад, а пандемію назвав «психозом». У своєму виступі президент Білорусі заявив, що «жоден із сьогоднішніх негараздів не може зрівнятися із жахами, які країна пережила під час війни. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода).

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