Рятувальники проводять дезінфекцію в місцях масових акції у Києві – ДСНС

На Алеї Героїв Крут і в парку Слави у Києві, де 9 травня відбуваються заходи з масовою участю людей, рятувальники проводили дезінфекцію, щоб не допустити поширення коронавірусу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Заходи з дезінфекції здійснюються щогодини на Алеї Героїв Крут та на території парку Вічної Слави. Для обробки використовувалася спеціальна дезактивуюча суміш», – йдеться в повідомленні.

Вранці 9 травня очільник Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій і близько 10 священників і ченців поклали квіти до Вічного вогню в Парку Слави у Києві та відслужили там пам’ятний молебен з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, до них долучився зокрема й опозиційний народний депутат Вадим Новинський, а після завершення богослужіння всі вони пішли до Києво-Печерської лаври.

Києво-Печерська лавра від 13 квітня закрита на карантин рішенням міської влади. Коронавірус виявили у понад 100 осіб на території лаври, зокрема в у священників, ченців, у студентів розташованої там Київської духовної академії та в її ректора, єпископа Сильвестра (Стойчева).

В Україні продовжують діяти обмежувальні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, заборонені масові зібрання людей, у громадських місцях треба перебувати у масці.