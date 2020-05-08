США: ще один підлеглий Пенса захворів на COVID-19

У працівника офісу віцепрезидента Сполучених Штатів Майка Пенса виявили коронавірус. Цю інформацію Білий дім підтвердив 8 травня, проте не повідомив деталей.

Відомо, що це другий випадок зараження серед підлеглих Пенса з березня. Деякі працівники Білого дому почали носити захисні маски.

Напередодні стало відомо, що коронавірусну хворобу виявили в особистого помічника президента США Дональда Трампа. Зараз президента та віцепрезидента тестують на наявність коронавірусу щоденно, хоча раніше такі тестування відбувалися кожен тиждень.

Минулого місяця Центр з контролю за запобігання хворобам США рекомендував громадянам носити маски під час зустрічей з іншими людьми, щоб допомогти сповільнити поширення коронавірусу.

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Однак Пенс та Трамп уникали носіння засобів захисту, з’являючись на публіці. Зокрема віцепрезидента критикували за те, що 29 квітня він відвідав лікарню і був при цьому без маски.

Новина про захворювання працівника офісу Пенса затримала поїздку віцепрезидента до Айови 8 травня. Там він планує зустрітися з представниками духовенства, щоб обговорити умови «відповідальних» масових заходів.

Наразі відомо про 1,3 мільйона випадків захворювання на COVID-19 у США, з них 76 тисяч летальних. Це найвищі показники серед держав світу.