Держдепартамент США вчергове висловив підтримку Україні

Держсекретар США Майкл Помпео схвально відгукнувся на зусилля української дипломатії щодо врегулювання ситуації на Донбасі і наголосив на «рішучій підтримці» України з боку США. Про це зокрема йдеться в заяві Держдепартаменту за підсумками телефонної бесіди Помпео із мінстром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

«Держсекретар позитивно оцінив дипломатичні зусилля України із врегулювання в умовах непоступливої та агресивної поведінки Росії. Держсекретар підтвердив рішучу підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і підкреслив, що Сполучені Штати надалі будуть залучати Росію до відповідальності, в тому числі через санкції, поки вона не виконає Мінські угоди і не припинить окупацію Криму», – йдеться у заяві.

Згідно з повідлмленням, сторони також обговорили результати онлайн-зустрічі глав МЗС у «нормандському форматі» 30 квітня.

Держсекретар Помпео засудив «зусилля Росії та її довірених осіб» щодо використання пандемії COVID-19 шляхом поширення дезінформації та подальшого обмеження руху спостерігачів ОБСЄ та гуманітарних організацій на сході України.

США, ЄС і чимало держав світу запровадили проти Росії кілька пакетів політичних і економічних санкцій, починаючи з весни 2014 року, коли Росія незаконно окупувала український Крим, а потім почала гібридну агресію на сході України, і відтоді регулярно продовжують їх і час від часу розширюють чи посилюють.