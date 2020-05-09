Кількість випадків COVID-19 у Росії наблизилася до 200 тисяч

Число виявлених випадків інфікування коронавірусом у Росії з початку спалаху наблизилося до 200 тисяч, повідомляє оперативний штаб по боротьбі з розповсюдженням коронавірусної інфекції.

На даний час хворі, за офіційними даними, 164 933 особи. За добу зареєстрували майже 11 тисяч нових випадків.

31 916 людей одужали. 5308 з них – за останню добу, це найвищий показник з початку епідемії. 1 827 померли.

Понад 123 тисячі виявлених випадків припадають на Москву і Московську область. За оцінкою мера столиці Росії Сергія Собяніна, в місті може бути близько 300 тисяч хворих.

9 травня через пандемію в містах Росії скасовані заходи на честь 75-річчя закінчення Другої світової війни в Європі. Однак у великих містах проходять авіапаради.