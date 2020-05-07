У Москві на COVID-19 хворіють близько 300 тисяч людей – мер Собянін

Реальне число інфікованих коронавірусом у столиці Росії Москві становить близько 300 тисяч, заявив мер Сергій Собянін в інтерв'ю телеканалу «Россия 24».

За його словами, результати скринінгових досліджень показують, що заражені від 2 до 2,5% всього населення Москви.

«Наше завдання ¬– максимально виявити цих людей. Для чого? Для того, щоб посадити їх на карантин, щоб вони не заражали інших, своїх сусідів або колег по роботі. Якщо необхідно, виписати їм лікування амбулаторне, щоб не доводити їх до тяжкого стану», – сказав Собянін.

Цифри, наведені мером Москви, суттєво відрізняються від офіційних даних. Згідно з оприлюдненими урядом Росії даними, в усій цій країні станом на ранок 7 травня загальне число інфікованих сягнуло 177 тисяч 160 людей. За останню добу померли 88 пацієнтів із COVID-19, а всього з початку епідемії – 1625 людей.