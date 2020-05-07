Білорусь позбавила акредитації журналістів російського телеканалу

Міністерство закордонних спав Білорусі повідомило про скасування акредитації знімальної групи російського «Першого каналу». Про це повідомило білоруське телебачення ввечері 6 травня.

«Як суверенна країна Білорусь має право захищати своїх громадян не тільки медично, а й інформаційно, наприклад, від брехні і фейків, яких в одному сюжеті – сім. Це перебір, панове», – сказав, коментуючи рішення влади, журналіст телеканалу «Білорусь 1».

Сайт tut.by з посиланням на речника МЗС Анатолія Глаза пише, що комісія МЗС з акредитації іноземних ЗМІ ухвалила 6 травня 2020 року рішення позбавити акредитації кореспондента «Першого каналу» Олексія Кручиніна. Акредитації позбавлений ще один член знімальної групи, його ім’я не називається.

У пресслужбі «Першого каналу» повідомили, що кореспондент був висланий з Білорусі. «Вважаємо ці дії білоруської влади абсолютно безпідставними», – заявили в пресслужбі.

Кручинін є автором кількох репортажів про коронавірусну інфекцію в Білорусі. Останній із них вийшов 6 травня вранці. У ньому Кручинін розповів про різке зростання числа хворих і померлих у населеному пункті Столбці.

Раніше сюжети «Першого каналу» про коронавірусну інфекцію в Білорусі критикував міністр закордонних справ Володимир Макей.

У цих сюжетах, зокрема, стверджувалося, що влада Білорусі недооцінює масштаб епідемії і не вживає необхідних заходів для боротьби з нею. Офіційний Мінськ це заперечує.

У Білорусі офіційно не запроваджений загальнонаціональний карантин, продовжують роботу підприємства і магазини, немає самоізоляції. Президент країни Олександр Лукашенко виступив з кількома заявами, обґрунтовуючи дії влади. За деякі з них його критикували, зокрема, Лукашенко заявив, що від коронавірусної інфекції в країні ніхто не помре. Пізніше він сказав, що мав на увазі, що гинуть люди, які мали супутні захворювання.

За офіційними даними, в Білорусі виявлено близько 20 тисяч випадків інфекції, померли 112 людей.

Лукашенко неодноразово заявляв, що не запровадить карантинні заходи, подібних до тих, що є в Росії. Він також вирішив не скасовувати в Мінську парад у день 75-річчя перемоги 9 травня – на відміну від президента Росії Володимира Путіна, який скасував парад у Москві.