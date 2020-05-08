У Росії п’ятий день поспіль фіксують понад 10 тисяч нових випадків COVID-19

За даними на ранок 8 травня в Росії зареєстровано 10 тисяч 699 нових випадків коронавірусної інфекції. Всього інфіковані 187 тисяч 859 чоловік, повідомляє оперативний штаб боротьби з вірусом.

За останню добу померли 98 пацієнтів із COVID-19, у цілому з початку епідемії в Росії померли 1723 людини.

Найбільше випадків COVID-19 виявлено в Москві – 5846.

За даними влади, за добу в Росії виконано близько 184 тисячі тестів. Всього з початку епідемії зроблено майже 5 мільйонів тестів на коронавірус.

7 травня за числом інфікованих Росія випередила Францію та Німеччину і вийшла на п’яте місце у світі. Тепер Росія наближається до показників Великої Британії (майже 208 тисяч) та Італії (майже 216 тисяч інфікованих).