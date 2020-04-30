Прем’єр Росії повідомив, що хворий на COVID-19

Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін повідомив, що хворий на коронавірусну хворобу COVID-19.

«Щойно стало відомо, що тести, які здав на коронавірус, дали позитивний результат. У зв’язку з цим я маю дотримуватися самоізоляції, виконувати вказівки лікарів. Це необхідно зробити, щоб убезпечити моїх колег», – доповів Мішустін президенту Росії Володимиру Путіну під час відеоконференції.

Він планує бути в «активному контакті» з колегами за допомогою телефону та відеозв’язку і пропонує призначити виконувачем обов’язків прем’єра свого першого заступника Андрія Білоусова.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, Росія перебуває на восьмому місці у світі за кількістю виявлених випадків COVID-19. Станом на 30 квітня там діагностували 106 498 випадків коронавірусної хвороби, 1 073 людини померли.