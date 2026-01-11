Російські військові атакували залізницю: поранені машиністи, затримуються потяги – УЗ

У ніч проти 11 січня сили РФ вдарили по залізничній інфраструктурі, йдеться у повідомленнях голови правління УЗ Олександра Перцовського та пресслужби «Укрзалізниці».

За словами Перцовського, під час російського удару було травмовано машиніста та його помічника вантажного локомотива. Він також уточнив, що чергові з моніторингу завчасно попередили про загрозу. Локомотивна бригада встигла безпечно закріпити локомотив, однак не мала змоги евакуюватися та була змушена залягти на місці.

«Обидва залізничники зазнали осколкових поранень. Лікарі вже дістали уламки, наклали шви, їхній стан стабільний. Наразі вирішується питання подальшого лікування, транспортування та реабілітації постраждалих», – зазначив Перцовський.

В «Укрзалізниці» повідомили, що внаслідок знеструмлення вночі на Придніпровській залізниці рух тимчасово переводили на тепловозну тягу та генератори. Станом на ранок напругу в контактну мережу на основних ділянках уже подано, однак на окремих напрямках рух тепловозами триває.

Також зафіксовано низку «незначних влучань» по об’єктах залізничної інфраструктури, які оперативно усуваються без суттєвого впливу на рух. Понад 60 поїздів із затримками та зміненими маршрутами.

В «Укрзалізниці» повідомили, що через наслідки нічних обстрілів понад 60 поїздів рухаються з відхиленням від графіка. Йдеться як про поїзди далекого сполучення, так і про міжнародні рейси.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



