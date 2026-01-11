Зеленський розповів, скільки дронів і ракет застосувала Росія проти України за тиждень

За поточний тиждень Росія застосувала проти України майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та більш ніж 50 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський.

«У багатьох регіонах усе ще зберігається складна ситуація після російських ударів по нашій критичній інфраструктурі. Цілодобово працюють енергетики, ремонтні бригади, щоб повертати світло, тепло, водопостачання людям. І це справді титанічна робота, яка дуже важлива для наших людей, – після постійних терористичних російських ударів відновлювати нормальність життя. Вдячний усім, хто залучений», – каже голова держави.

Президент нагадав, що РФ також застосувала проти України й балістику середньої дальності «Орешник».

«І по цілях, які не мають жодного військового сенсу: енергетика, житлові будинки. І вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей. Дякую нашим мобільним вогневим групам, які щоночі, які щодня захищають Україну від цих атак, усім нашим іншим воїнам підрозділів ППО, підрозділам РЕБ», – наголосив Зеленський.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.