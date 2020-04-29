Сухий карантин: у Росії назріває невдоволення через обмеження на продаж алкоголю

Олександр Літой

Роберт Коалсон

Місцеві посадовці в усій Росії намагаються визначити та застосувати необхідні заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу. На додаток до закликів залишатися вдома, фізичного дистанціювання та інших обмежень, багато регіонів ввели або поки що розглядають можливість обмеження на продаж алкоголю.

Втім, здається, що навіть федеральний уряд має дві точки зору щодо цього чутливого для багатьох росіян питання. Люди похилого віку пам'ятають одну з найменш популярних реформ радянського лідера Михайла Горбачова – невдалу кампанію тверезості, яка різко скоротила продаж алкоголю в 1980-х роках.

«Коли людина перебуває в ізоляції, у неї все ще є нормальна потреба робити щось, працювати, але цю потребу можуть замінювати алкоголем», – каже Радіо Свобода Євген Брюн, головний позаштатний нарколог Міністерства охорони здоров'я Росії. – Виникає відчуття тривоги та депресії, і деякі люди можуть справлятися з ними за допомогою алкоголю. Ось чому заходи щодо обмеження алкоголю повністю виправдані: будь-які обмеження продажу призведуть до скорочення споживання. З іншого боку, Міністерство промисловості та торгівлі Росії видало документ, який закликає регіони не обмежувати продаж алкоголю, виходячи за рамки чинних федеральних норм, «без крайньої потреби».

«Додаткові обмеження можуть призвести до зростання нелегального виробництва алкоголю та його продажу, а також до збільшення соціальної напруженості», – йдеться в документі від 3 квітня.

Федеральний закон обмежує продаж алкоголю періодом з 8:00 до 23:00. Проте регіони можуть запроваджувати жорсткіші обмеження. Так, наприклад, у Чечні, де проживають здебільшого мусульмани, навіть до кризи коронавірусу алкоголь був легально доступний лише в одному магазині столиці міста Грозний, і лише з 8:00 до 10:00.

Як наслідок, місцеві посадовці взялися ухвалювати власні рішення. У Курганській області влада повністю заборонила продаж алкоголю, принаймні, до 10 травня – період, який охоплює травневі свята та День перемоги 9 травня. Забайкальський край спершу також повністю заборонив продавати алкоголь, але потім дозволив продаж до 18:00. Свердловська область, Карелія, Хакасія, Башкортостан, Тува, Кемеровська область, Республіка Саха та інші ввели суворі обмеження на години продажу алкоголю в період карантину.

«Напитися до нестями»

«Мета та ціль обмеження на торгівлю алкоголем для населення незрозуміла, на відміну від потреби самого карантину, – зазначає Олексій Потиліцин, блогер зі столиці Хакасії Абакан. – Подібні постанови викликають лише озлоблення та саботаж на нижчому рівні».

Подібні постанови викликають лише озлоблення та саботаж на нижчому рівні

«Люди у дозволений час купують алкоголь ящиками «про всяк випадок», і врешті-решт напиваються до нестями, випиваючи всі запаси раніше, аніж планувалося», – додав він.

Поєднання державної політики та демографічних змін призвели до різкого скорочення споживання спиртних напоїв у Росії за останні два десятиліття. Однак, зловживання алкоголем досі лишається серйозною національною проблемою. Країна також входить до складу світових лідерів з кількості смертей, пов'язаних з алкоголем, у співвідношенні із загальною смертністю.

Мешканець Чити, адміністративного центру Забайкалля у східному Сибірі, який назвався Сергієм, сказав, що продаж алкоголю в його місті помітно збільшився з початку перших карантинних заходів.

«Заборону ввели тому, що на початку карантинних заходів... поліція та лікарні Чити відпрацювали неначе в новорічну ніч, – сказав він Радіо Свобода. – Було багато травм та аварій у стані алкогольного сп'яніння. До заборони (продажу алкоголю – ред.) люди на візках вивозили алкоголь із легальних магазинів».

Алкоголь можна купити в магазинах, які просто ігнорують всі заборони місцевої та федеральної влади

За словами Сергія, відтоді, як оголосили заборону на продаж, мало що змінилося.

«У нас, у принципі, звикли до таких обмежень, продаж алкоголю обмежують вже давно, – каже він. – Але алкоголь можна купити в магазинах, які просто ігнорують всі заборони місцевої та федеральної влади. Підпільного самогоноваріння не спостерігається, тому що алкоголь легко можна купити нелегально».

Ірина Калдерова, підприємець з Чити, погодилася з цим, додавши, що «у Читі всі знають, де можна придбати алкоголь у той час, коли його продаж заборонений».

«Я не вважаю, що продаж суттєво скоротився, – зауважує Калдерова. – Просто його стали продавати повз касу. В інстаграмі можна легко знайти доставку алкоголю, хоча ви не знаєте, хто його доставляє та де цей алкоголь розливають».

Черги за розкладом

Як не дивно, додала вона, відтоді, як влада заборонила продаж спиртних напоїв після 18:00, «щодня з 17:30 на касах утворюються великі черги».

Губернатор Свердловської області Євген Куйвашев виправдовував своє рішення щодо обмеження продажу алкоголю тим, що до його офісу надходили чисельні скарги жителів на великі компанії, які збираються вечорами біля магазинів та п'ють.

«Порушується режим самоізоляції, необхідний в пандемію коронавірусу, і така поведінка не може не турбувати мешканців сусідніх будинків», – написав Куйвашев в інстаграмі 20 квітня.

Денис Пузирєв, адміністратор телеграм-каналу про алкогольний ринок, розповів Радіо Свобода, що в інших країнах алкогольні підприємства перейшли на виробництво засобів для дезінфекції на основі спирту – вони мають великий попит.

У Росії, за його словами, цього не відбувається, оскільки виробникам складно отримати необхідну ліцензію. Кілька виробників, які намагаються оформити заявку на ліцензію, сказали Пузирєву, що вони, ймовірно, отримають її тоді, коли епідемія вже піде на спад.

Позитивно налаштовані представники влади під час карантину намагаються відкрити якомога більше можливостей

У Красноярському краї активісти зібрали понад 250 сторінок із підписами петиції, яка закликає губернатора скасувати обмеження на продаж алкоголю.

«Позитивно налаштовані представники влади під час карантину намагаються відкрити якомога більше можливостей, зняти обмеження, – каже місцевий активіст Камаль Лебедєв. – Вони знають, що людям і так важко, нехай хоча б якось виживають. Але для інших карантин – це привід, щоб якомога більше всього закрити та зробити все суворішим».

Однак прессекретар адміністрації губернатора Красноярського краю Дмитро Костюгін заявив Радіо Свобода, що обмеження на продажі були ухвалені у відповідь на запит поліції. Як наслідок, за словами Костюгіна, кількість злочинів, вчинених у стані алкогольного сп'яніння, зменшилася у квітні на понад 60% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Згідно з Костюгіним, кількість правопорушень через вживання алкоголю та появу у нетверезому стані у громадських місцях також різко зменшилася.

У нашій країні навіть найрозумнішу ідею можна перетворити на щось безглузде

Багато активістів у Росії та в інших країнах попереджають, що карантинні умови можуть спровокувати спалах домашнього насильства. Анна Рівіна, голова неурядової організації «Насильству – ні», розповіла Радіо Свобода, що, згідно з офіційними даними, приблизно 40% насильницьких злочинів у Росії вчиняються у сім'ї.

Проте вона скептично ставиться до того, що заборона на алкоголь може щось зробити для розв'язання цієї проблеми.

«Це ілюзія думати, що домашнє насильство пов'язане з алкоголем, –зазначає вона. – Заборони не дадуть потрібного нам результату. Найголовніше – це основа культури».

У будь-якому випадку, говорить Анна Рівіна, «у нашій країні навіть найрозумнішу ідею можна перетворити на щось безглузде».

Оригінал матеріалу – на англомовному сайті Радіо Свобода