Як випивають в Україні, Росії, країнах ЄС та США: дослідження

Близько 3,3 мільйона смертей щороку стаються в світі внаслідок зловживання алкоголем і це є майже 5% від всіх смертей, констатує Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Ця організація підрахувала, скільки спиртних напоїв випивають в кожній країні – це величезний масив даних за 2016 рік. Радіо Свобода порівнює дані з України, Росії, Польщі, Німеччині та США. Такі країни обрали ми, а ви може зробити власні порівняння з іншими країнами світу, переглянувши звіт.​

Із 2010 року споживання алкоголю, як зареєстрованого, так і незареєстрованого, в Україні почало падати, йдеться в дослідженні.

Якщо в 2010-му українець, старший 15 років, в середньому випивав 14,3 літра чистого алкоголю, то зараз – 8,6 літра, за даними ВООЗ. Але це якщо ділити на всіх, якщо ж відкинути тих, хто взагалі не вживає, то вийде, що питуща людина в середньому випиває на рік 13,8 літра чистого алкоголю.

Тож пройдемося по загальним цифрам. У Росії споживання алкоголю теж впало, втім, не так стрімко, як в Україні. А от в Польщі, Німеччині та США почали більше випивати. Можливо, хтось очікував інших результатів, але український показник серед цих держав – найнижчий.

Насправді, найвищі показники саме в Європі, зазначають у ВООЗ, попри тенденцію до зниження вживання алкоголю. До того ж, розлади, пов’язані із зловживанням спиртним, найбільш розповсюджені в країнах із високим рівнем доходів населення, зазначають в організації.

Цікаво, що у звіті ВООЗ всі обрані нами країни згадуються від 15 до 19 разів. І лише Росія – 43 рази.

Наприклад, зокрема йдеться і про те, що в Росії особливо високий рівень отруєнь алкоголем.

«Російський досвід останніх десятиліть свідчить, що рівень алкогольних отруєнь може залежати від антиалкогольної політики та економічних обставин», – йдеться у звіті.

Що п’ють?

Серед категорій: пиво, вино, спиртні напої та «інше».

Відразу варто зауважити, що, серед обраних країн, в категорії «інше» споживання спостерігають лише в Україні та Росії.

Українці серед п’яти обраних народів єдині, в кого переважає відсоток людей, які обрали спиртні напої – 52%. В інших країнах спиртні напої або споживають на рівні із пивом, або віддають перевагу останньому. Вино всюди в меншості (Грузія би поламала цю тенденцію (43% п’ють вино), але вона не увійшла в перелік для порівняння).

Якщо брати весь світ, то 45% всього зареєстрованого алкоголю споживається у формі міцних спиртних напоїв. На другому місці, у перерахунку на чистий спирт, пиво (34%), за ним йде вино (12%). Із 2010 року найбільші зміни у цьому розподіленні відбулися в Європі, зазначають у ВООЗ, споживання міцних спиртних напоїв знизилося на 3%, натомість вина і пива – зросло.

Які наслідки?

ВООЗ наводить і статистику смертей, пов’язану із вживанням алкоголю. Порівнюючи ці показники, варто звертати увагу і на кількість населення. Так, Україна, яка за своїм населенням не набагато більша за Польщу, чого не скажеш про територію, має вищі показники смертей по всіх напрямках: смерті від цирозу печінки, внаслідок ДТП та онкології.

У Німеччини взагалі населення вдвічі більше, ніж в Україні. Втім, за смертями внаслідок ДТП після вживання алкоголю Україна і тут перша.

Звісно, Росія тут має набагато вищі цифри, бо і людей в цій країні живе набагато більше. Та от, якщо порівняти цю країну з іншим гігантом – Сполученими Штатами Америки, то вийде цікава картина.

США за населенням к понад вдвічі більші за Росію, а от по показниках смертності внаслідок вживання алкоголю такого перевищення немає. Америка має більше смертей, ніж в Росії, щоправда, лише на кілька тисяч.

Якщо говорити про світову статистику смертності внаслідок вживання алкоголю, то 28% смертей відбуваються через травми, отримані в ДТП, нанесення собі шкоди та міжособистісного насилля, 21% – в результаті порушення травлення, 19% – через серцево-судинні захворювання, інші – він інфекційних хвороб, онкології, психічних розладів та інших порушень.

Майже у всіх країнах (95%) введено акцизні податки на алкоголь, зазначають у ВООЗ, втім, не застосовують додаткові обмеження, таких як заборона знижок чи реклами в інтернеті та соцмережах. В організації нагадують, що до 2025 року глобальне споживання алкоголю запланували знизити на 10%, тож закликають використовувати інструменти для зниження попиту на цю продукцію.