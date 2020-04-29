Франція вдягає маски: уряд представив план виходу з карантину

Париж – Із 11 травня Франція вдягає маски і виходить на роботу – почнуть працювати усі магазини, невеликі музеї і бібліотеки. Дітей чекатимуть у яслах, дитячих садках і в початковій школі.

«Нам доведеться жити з вірусом», – заявив прем’єр-міністр Франції Едуард Філіпп перед парламентарями, тому з карантину виходити треба, але поступово.

Маска стане обов’язковим атрибутом у громадському транспорті, у продавців магазинів, працівників бібліотек і вчителів у школах.

Наступний етап через тиждень – 18 травня. В цей день йдуть до школи учні перших двох класів французьких коледжів, в українських реаліях це перші класи середньої школи.

Організацією навчання займатимуться самі школи, встановлюючи свої правила дотримання дистанції між учнями у класах та у їдальні, але у будь-якому разі у класі не може перебувати більше від 15 учнів.

Чи має сенс ризикувати здоров’ям заради кількох тижнів навчання перед літніми канікулами?

І третій етап виходу з карантину буде на початку червня – до шкіл мають повернутися вже і учні старших класів.

Весь цей час кінотеатри, ресторани, концертні зали будуть зачинені і не можна збиратися більше ніж 10 особам в одному місці.

Кінцеве рішення щодо відкриття школи і режиму, в якому вона працюватиме, ухвалюватиме місцева влада. І вже не всі задоволені новим планом уряду. «Чи має сенс ризикувати здоров’ям заради кількох тижнів навчання перед літніми канікулами?» – заявляє Давід Рашлін, мер середземноморського містечка Фрежюс.

Вже мери кількох містечок заявили, що не відкриватимуть школи 11 травня, бо приміщення шкіл часто невелике і з вузькими коридорами, де просто неможливо дотримуватися необхідної дистанції.

«Захищати. Тестувати. Ізолювати»

Нова урядова стратегія боротьби з коронавірусом включає три елементи: «Захищати. Тестувати. Ізолювати».

Для захисту уряд обіцяє, що маски нарешті з’являться у вільному продажі найближчими днями так само, як і антибактеріальний гель, що став одним із найдефіцитніших продуктів у країні з початку карантину.

Ми далекі від колективного імунітету, тож вірус лишатиметься серед нас. Це невесело, але це факт

Із 11 травня у Франції будуть проводити 700 тисяч тестів на тиждень. Таким чином влада планує виявляти хворих та ізолювати їх.

За словами прем’єра Едуарда Філіппа, цей план стане дійсністю за умови, що до 11 травня у Франції буде не більше від 3 тисяч нових випадків коронавірусного захворювання на добу. Якщо ж цієї цифри досягти не вдасться – вихід з карантину перенесуть на іншу дату.

«Найближчим часом не буде доступної вакцини проти вірусу, зараз немає жодних ліків, які на сьогоднішній день показали б свою ефективність. І ми далекі від колективного імунітету, тож вірус лишатиметься серед нас. Це невесело, але це факт», – каже прем’єр-міністр.

Поїздки лишаються обмеженими

Навіть, якщо Франція почне виходити з карантину, поїздки між французькими регіонами будуть можливі лише за умови професійних або надзвичайних сімейних причин. Також французька влада закликає компанії залишити вдома тих, хто може працювати дистанційно, аби зменшити потік людей у громадському транспорті в години-пік.

Французи все наполегливіше запитують владу, що робити влітку і на коли планувати відпустку, адже заборонено не лише їздити по країні, а й ходити на пляж як мінімум до червня. Але відповіді на ці запитання у французького уряду поки що немає.