У німецьких лабораторіях тестують українські медпрепарати проти СОVID-19 – посол Мельник

У німецьких лабораторіях тестують українські препарати, які можуть застосувати для лікування коронавірусу. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«Ми дуже активно працюємо над тим, і я сподіваюся, що будуть спільні ініціативи у розвитку вакцини, таким чином ми намагаємося звести наші наукові установи Академії наук з провідними центрами, які працюють у Німеччині», – зазначив посол.

Сотні компаній та дослідницьких інститутів у всьому світі намагаються розробити вакцину від COVID-19 та шляхи лікування хвороби. Експерти зазначають, що вакцина буде необхідною до моменту, коли життя повернеться у докоронавірусні часи без соціальної дистанції та інших обмежень.

Повний текст інтерв'ю посла України у Німеччині Андрія Мельника читайте тут.