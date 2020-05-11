ЦГЗ навів нові дані про захворюваність на COVID-19 в Україні

Центр громадського здоров’я навів нові дані про захворюваність новим коронавірусним захворюванням COVID-19 в Україні.

За цими даними, на ранок 11 травня підтверджено загалом 15 648 випадків COVID-19, із них 416 протягом останньої доби.

Унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 408 людей. Це на 17 більше, ніж попереднього дня.

Загалом 3 288 пацієнтів уже одужали. Таким чином, за останню добу видужали ще 228 хворих.

У світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджено загалом 4 103 152 випадки коронавірусного захворювання, з них 282 727 людей від нього померли, 1 411 708 уже видужали.