В Україні за останню добу одужала рекордна кількість пацієнтів із COVID-19 – МОЗ

За останню добу в Україні від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 одужали 343 людей. Як повідомив під час онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, це рекордна кількість.

За його словами, 402 нових випадки COVID-19 виявили в Україні за минулу добу, зокрема у 25 дітей і 94 медпрацівників. Були госпіталізовані за останню добу 174 людини, зафіксовано 14 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні виявили 16425 випадків COVID-19, зокрема у 1130 дітей і 3208 медпрацівників. Одужали за цей період 3716 людей, 439 – померли.

За останню добу найбільшу кількість нових випадків у Харківській, Чернівецькій, Вінницькій областях і Києві.