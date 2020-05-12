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12 травня 2020, Київ 12:32
Новини | Коронавірус

У Києві збільшується кількість хворих на COVID-19, стан яких медики оцінюють як тяжкий – Кличко

У Києві 12 травня офіційно вступив в силу перший етап послаблень карантину

У столиці збільшується кількість інфікованих коронавірусом, яким потрібна госпіталізація, та хворих, що перебувають у тяжкому стані, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У нас збільшується кількість інфікованих, яким потрібна госпіталізація. В стаціонарах міських лікарень перебувають 218 хворих на коронавірус. І 99 людей – з підозрою на це захворювання. 56 пацієнтів – у тяжкому стані. Семеро з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень», – повідомив Кличко.

За його словами, загалом у в медзакладах першої та другої хвиль захворюваності на COVID-19 передбачило майже 1700 ліжкомісць.

«Якщо у нас буде інфекційний вибух, і цього може виявитися замало. Саме тому я щоразу звертаюся до всіх: припиніть жити в ілюзіях. Вірус не відступив», – звернувся Кличко.

Послаблення карантину: у Києві запрацювали перукарні, літні тераси та ринки – фоторепортаж
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Послаблення карантину: у Києві запрацювали перукарні, літні тераси та ринки – фоторепортаж

У Києві 11 травня влада частково послабила режим карантину. Відкриті парки і сквери, а також запрацювали літні майданчики ресторанів і кав‘ярень, перукарні та ринки

Станом на 12 травня коронавірусну інфекцію у Києві виявили за минулу добу у ще 59 людей, одна людина померла. На сьогодні в столиці 1930 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 38 людей померли. За даними КМДА, лідерами за кількістю виявлених хворих за минулу добу стали Дарницький район (11 випадків) та Дніпровський і Оболонський (по 8 випадків).

У Києві 12 травня офіційно вступив в силу перший етап послаблень карантину.

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