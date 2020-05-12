За минулу добу в Україні зафіксовано 375 випадків COVID-19 – МОЗ

За минулу добу в Україні зафіксовано 375 нових випадків захворювання на COVID-19 (з них 22 дитини та 88 медпрацівників), повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

За даними відомства, за останню добу зафіксовано 17 смертей, більшість із померлих мали супутні хронічні захворювання.85 пацієнтів за минулу добу одужали.

Усього на сьогодні в Україні виявлено 16 023 випадки коронавірусної інфекції, 3373 людини одужали, 425 померли.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у світі за час пандемії COVID-19 заразилися 4,1 мільйона людей, понад 286 тисяч – померли, майже півтора мільйона одужали.