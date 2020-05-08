МОЗ планує тестувати правоохоронців на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я планує запровадити тестування співробітників Національної гвардії та Національної поліції, заявляє пресслужба МОЗ із посиланням на міністра Максима Степанова.

За повідомленням, про це Степанов сказав на зустрічі з головою представництва ЮНІСЕФ Лоттою Сільвандер.

«Уже найближчим часом ми запровадимо тестування на коронавірус для співробітників органів внутрішніх справ. Наразі МОЗ визначає, яку кількість співробітників Національної поліції та Національної гвардії необхідно тестувати», – сказав міністр.

Читайте також: Заступниця міністра закликала лікарів звертатися в МОЗ у випадку недостатніх виплат за березень​

В Україні станом на ранок 8 травня зареєстровано 14 195 випадків COVID-19, з низ 361 людина померла, 2 706 пацієнтів одужали. За даними Центру громадського здоров’я, здійснено 159 155 тестів на коронавірусну хворобу методом полімеразно-ланцюгової реакції.