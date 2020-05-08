Кількість хворих на COVID-19 перевищила 14 тисяч, за минулу добу померла 21 людина – МОЗ

В Україні станом на ранок 8 травня зареєстровано 14 тисяч 195 випадків COVID-19, за добу захворіли 504 людини, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу захворіли 504 особи, з них 44 дитини та 98 медиків. Було гопіталізовано 237 осіб. За останню добу зафіксовано 21 летальний випадок (із 361 – ред.)», – сказав Степанов.

Він додав, що при цьому, 310 (із 2706 – ред.) пацієнтів одужали, що є «рекордом» за весь час.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 8 травня загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі наближається до 4 мільйонів, майже 270 тисяч людей померли.