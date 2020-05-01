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«Я ведь живу от рынка. А рынок сокращается». Так говорит о карантинных реалиях Донбасса Владимир Сергиенко, руководитель краматорского предприятия, на котором производят автогенное оборудование. Для сотрудников тут заготовили и антисептик, и маски. Вот только рынок сбыта по некоторым товарам упал на половину и продолжает падать. Потому пришлось сократить рабочий день, уменьшить зарплаты и отправить пенсионеров в отпуска. Но руководитель завода не теряет оптимизма. Почему, и какой он прогнозирует эффект для экономики –​ производственник рассказал Радио Донбасс.Реалии.

Владимир Сергиенко говорит, что с детства любил «железячки крутить». А потом узнал, что его дедушка, который погиб под Барвенково в 1941 году, был конструктором. Сохранился даже патент на его изобретение: механический станок.

Наверное, от деда Парамона способности к механическому конструированию передались Владимиру.

До 1988 года он был инженером на краматорском заводе. В этом году, вспоминает Сергиенко, к нему прибежал друг и показал разворот газеты с законом о кооперации.

Кооператив назвали «ГОСТ 88»: группа освобожденных советских тружеников



«Рабов выпустили на волю, – я так говорю. И говорят: кормитесь сами. Большинство стали создавать кооперативы торговые. А мы, трое друзей, сделали производственный кооператив. Назвали «ГОСТ 88»: группа освобожденных советских тружеников», – вспоминает истоки бизнеса Владимир.

Друзья заработали деньги и купили первые четыре станка. В этом же году в Армении произошло Спитакское землетрясение.

Сергиенко говорит, что этот катаклизм разрушил Кироваканский автогенный завод. Это предприятие выпускало газовые горелки и резаки для всех стран Совета экономической взаимопомощи (Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия и СССР).

Друзья поняли, что есть дефицит, и начали производить газовые резаки и горелки. А в 1990-м году появилось название завода – «Донмет».

«Кормили военных. Этого достаточно, чтобы убить»

Владимир Сергиенко говорит, что с началом «русской весны» пришел страх и осознание того, что Украина может не устоять.

Страны не было. И как мы устояли – это большое чудо



«Страны не было, ее развратили и разграбили. И как мы устояли – это большое чудо, которое называется: украинские добровольцы, украинские герои», – высказывает свое мнение бизнесмен.

Когда российские гибридные формирования оккупировали Краматорск, ему пришлось покинуть город. Ведь завод расположен рядом с аэродромом.

Помогали, кормили украинских военных. Этого достаточно было, чтобы тебя убить



«Помогали, кормили украинских военных. Этого достаточно было, чтобы тебя убить, поймать, все, что можно, от тебя получить в качестве выкупа, а потом убить. Все очень просто. Так делают бандиты. И я на сегодня не уверен, что завтра их не будет снова», – делится воспоминаниями Сергиенко.

Боевики российских гибридных формирований не разграбили завод. После освобождения Краматорска, по словам Владимира, работу запустили в течение недели.

Сейчас и Сергиенко, и его знакомые предприниматели продолжают помогать военным бесплатно, кто чем может. «Ведь без нужной гайки БТР может не поехать», – утверждает предприниматель-волонтер.

«Голода пока мы не видим»

На «Донмете» серьезно отнеслись к коронавирусной угрозе. Заводскую столовую пришлось на время закрыть.

Китайский наш партнер, у которого мы станки покупали, выслал нам 500 масок



«Мы сейчас все двери открыли на предприятии, чтобы человек лишний раз не брался (за ручки), сделали раствор для дезинфекции, купили мыло, маски защитные, чтобы друг на друга не чихать. Китайский наш партнер, у которого мы станки покупали, выслал нам 500 масок. Это было очень приятно. Правда, для того, чтобы их растаможить и сюда привезти, мы заплатили где-то 8 тысяч гривен», – описывает меры предосторожности руководитель завода.

Но к карантинным ограничениям, уверен он, надо подходить точечно и взвешенно. А пока из-за коронавируса рынок сбыта медленно продолжает падать.

Мы «упали» по разным подсчетам от 30 до 50 процентов



Сергиенко говорит: «Мы «упали» по разным подсчетам от 30 до 50% в объеме того, что у нас сейчас потребляют. В коронавирусе, я точно вижу, есть элемент информационной войны. А вот какой это процент: 50 или 90 в этой угрозе информационной? Ведь раньше мне столько не рассказывали, сколько людей болеют воспалением легких, сколько – СПИДом болеют и умирают. Это же тоже вирус».

Из-за падения производства работающих пенсионеров отправили в отпуска. Но если такая ситуация, прогнозирует бизнесмен, продлится еще месяц, придется эти отпуска сделать безоплатными.

Я ведь живу от рынка. А рынок сокращается



«А если и дальше такое продолжится, то я извинюсь, скажу: извиняюсь, я не могу вас обеспечить работой. У меня нет для вас работы. У меня нет рынка сбыта. Мы с восьми часов труда сократились до шести. А будет дальше такая тенденция – дальше будем сокращаться. Я ведь живу от рынка. А рынок сокращается», – говорит о влиянии карантина на производство Владимир Сергиенко.

И добавляет: «То, что это убьет экономику, – это точно. Как говорят: не умрем мы от вируса, зато… Голода пока мы не видим, потому что живем за счет урожая прошлого года. А будет ли урожай этого года, – тогда уже точно все».

Мы заплатим эти налоги. Потому что эти налоги идут в местный бюджет, а он идет на те же самые больницы. Мы все в одной лодке плывем



Чем государство может помочь заводу остаться на плаву? Сергиенко говорит: лишь бы не мешали. «Мой товарищ Сергей Кондратюк написал: даже если будут послабления по налогам, по налогу на землю, те, кто работает, мы заплатим эти налоги. Потому что эти налоги идут в местный бюджет, а он идет на те же самые больницы. Мы все вместе в одной лодке плывем», – уверен бизнесмен.

Новые возможности в карантин

Пока спрос на одни товары падают, бизнесмен ищет, чего бы нового предложить покупателям.

На предприятии начали производство портативных аппаратов для увлажнения кислорода. Этот прибор, уверен Сергиенко, пригодится больным, которые нуждаются в лечении.

Принцип действия установки такой: кислород из баллона идет сухой, затем он попадает в бутылку с пузырьками воды, там насыщается влагой и по трубочке попадает или в нос, или в маску.

По мнению конструктора, аппарат можно использовать, например, в машине «скорой помощи». Он говорит, что такие аппараты потихоньку покупают и обычные люди, и врачи.

«Главный оптимизм – вспахать поля, все остальное в Украине мы сделаем и заработаем​»

Как коронавирус повлиял на личную жизнь? Владимир Сергиенко говорит, что перестал встречаться с друзьями из Клуба предпринимателей Краматорска. Теперь они общаются и подбадривают друг друга по видеосвязи. А еще вместе с женой он сам стал больше работать на огороде.

И, решая дела, больше времени теперь проводит в онлайне. «Учимся передавать на расстоянии друг другу актуальную и четкую информацию», – говорит Сергиенко о новых условиях работы.

Будет еда – все остальное в Украине будет. Все остальное мы сделаем и заработаем



Вопреки коронавирусу, бизнесмен бодр и оптимистичен. Он говорит: «Тракторы – они уже выходили на поле. Они уже пахали. Они уже засевают. Главный оптимизм – это поля. Будет еда – все остальное в Украине будет. Все остальное мы сделаем и заработаем».

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