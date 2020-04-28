(Друкуємо мовою оригіналу)

Песни о шахтерах и угле, о степи и рабочих. Именно такие ассоциации вызывает Донбасс. Что на самом деле слушал восточный регион? Звучала ли там украинская песня? Какие коллективы были «​любимчиками»​ в начале 90х? Каким был музыкальный ретро Донбасс?

Эту мелодию знают все, кто хоть раз был на луганском стадионе «Авангард». Песня группы «Лесоповал» давно стала гимном Луганской области. Припев пели всем стадионом после каждого матча луганской «Зари».

Терриконы кругом высокие, поднимаются к облакам

Украина здесь начинается, солнце к первым приходит к нам,

Луганщина – песня моя! В степи ковылей колыхание,

Луганщина, ты для меня – великое чувство кохання.

А вот песня из кинофильма «Большая Жизнь», написанная в 1939 году поэтом Борисом Ласкиным и композитором Никитой Богословским и впервые исполненная Марком Бернесом, ассоциировалась именно с Донецком.

Спят курганы тёмные,

Солнцем опалённые,

И туманы белые

Ходят чередой.

Через рощи шумные

И поля зелёные

Вышел в степь донецкую

Парень молодой.

В начале 90-х в Донецкую и Луганскую области по большей мере приезжают российские звезды.

1-3 июня 1990 года в Донецке проходил фестиваль «МУЗ-Экспо», посвященный 50-летию со дня рождения Джона Леннона и 10-летию его гибели. Тогда дончанам пели «На-На», «Песняры», Игорь Николаев, Лариса Долина, Игорь Тальков. А главной изюминкой фестиваля стали вечерние выступления группы «Кино», которые оказались дебютными концертами Виктора Цоя в Донецке.

Говорят, это один из последних телевизионных концертов Виктора Цоя. Позже он выступит в Луганске в июле, но выступление не будет транслироваться. 15 августа 1990 Виктор Цой погиб в автокатастрофе.

А это уже 1991 год. Все тот же Донецк. Город роз, как жители называют свой Донецк, поют вместе с Кипеловым – «Улица роз».

В это же время с концертами в восточный регион приезжают и украинские коллективы. 1993 год. Донецк принимает фестиваль «Червона Рута», где выступали будущая победительница Евровидения Руслана, Александр Пономарев, Виктор Павлик. Эйфорией фестиваля стало выступление «хлопців з Бандерштадту» – «Братья Гадюкины»

На Донбасс «Червона Рута» вернется аж через 12 лет – в 2015 и 2017 годах фестиваль принимал Мариуполь.

А в 1998-м в Донецке выступали «ТНМК» и «Тартак».

В отличии, от соседей Луганск был не так избалован приездами звезд и даже молодых артистов. Но уж если приезжали, то в луганском «Цирке» было сложно найти свободные места. Кто здесь только не звучал.

Кстати, после событий 2014 года луганчане часто шутили, что фраза «Ах как хочется ворваться в городок» – про них. Ведь Городком в Луганске называлась часть Жовтневого района – городок «Завода Октябрской Революции».

Но все же у луганчан лежало сердце больше к своим артистам. Валерий Леонтьев собирал аншлаги – хоть в ДК, хоть в цирке, хоть на стадионе.

Ты меня не забывай, даже если будет трудно

Я вернусь весенним утром, ты меня не забывай

Ты меня не забывай, облака в реке уснули

Я вернусь дождем в июле, ты меня не забывай

Таким концертно-музыкальным Донбасс был в начале 90-х. А на какие концерты в 2000-х в Донецке и Луганске ходили вы? Пишите нам в социальных сетях, делитесь своими воспоминаниями. А мы продолжим рассказывать о музыкальном Донбассе в следующих наших выпусках.

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