(Друкуємо мовою оригіналу)

Youtube-канал с записями оригинальных народных песен из разных сел Донецкой области, фольклорные экспедиции, – все это во внеурочное время делает Оксана Проселкова, учительница украинского языка и литературы из Краматорска. Оксана уверена, что украинский донецкий фольклор надо сохранить и передать детям, чтобы те несли в мир украинскую идентичность Донбасса.

Ведь на оккупированной части региона все это умирает. «Можете представить, когда бабушки боятся петь песни?! Украинские песни, которые они привыкли петь всегда после работы»...

Ой, при лужку та при широкім бережку,

Там плавало ой, сіреє утя кружком.

Пливи-пливи ой, сіре утя ж додому.

Скучно жити ой, лебедю самому

На лебеді ой, біле пір'я ж поросло

Тож не пір'я, ой, то дівочая краса.

Тож не пір'я, ой, то дівочая краса.

Чого в дівки ой, позаплакані глаза?

Чого в дівки ой, позакаплакані глаза?

Мабуть, та дівка ой, нездоровая й була.

Мабуть, дівка, ой, нездоровая й била.

Що звечора ой, маленькеє дитя зродила

Що звечора ой, молода тяжело родила

Эта песня – пример аутентичного фольклора Донецкой области. Ее запись в исполнении жительниц села Егоровка Волновахского района и текстовую версию выложила на своем Youtube-канале Оксана Проселкова, учитель украинского языка и литературы школы № 11 города Краматорска.

Таких песен, которые исполняли жители разных сел Донецкой области, Оксана за неделю зимних каникул расшифровала и опубликовала 78. Все они – на украинском языке. Даты создания некоторых, исходя из лексики и содержания, – примерно середина XIX века. В основном, это песни о любви.

Песня тогда жива, когда ее поют

Оксана Проселкова говорит, что тексты вместе с записями опубликовала для того, чтобы люди могли не только слушать, а еще и петь: «Песня тогда жива, когда ее поют, когда ее исполняют. И, бывало, ночью мне казалось, что я уже слышу голоса тех людей, которые жили!»

С чего все началось

Сама Оксана родом из города Изюм Харьковской области. С конца 90-х живет в Краматорске. Закончила филологическое отделение Донецкого национального университета и уже 18-й год учит детей украинскому зыку и литературе.

Когда Краматорск оккупировали российские гибридные силы, сразу не выехала: «А большинство сознательных людей пытались разумно сопротивляться: мы против вооруженных людей, конечно, не шли. Это безумие было. В основном, это Фейсбук был. Были городские группы активистов, делали с утра все переклички… Мы не планировали выезжать, мы думали держаться до конца и верили, что будет все-таки Украина тут, не будет наш город оккупирован. Вера была до конца», – вспоминает Оксана.

После освобождения Краматорска она как волонтер организовывала встречи с современными украинскими людьми искусства. А потом придумала литературный конкурс «Кальмиус». Тут в мастерстве соревнуются украиноязычные авторы Донецкой области – в том числе, и с оккупированных российскими гибридными силами территорий. И они занимают призовые места!

В 2016 году Оксана с Марьяной Садовской, украинской певицей и фольклористкой, побывали в экспедиции по городам Донетчины. Посетили Торецк, Константиновку, Славянск и Краматорск. Пели, занимались с детьми, искали местный фольклор.

Оксана вспоминает, что однажды на концерт Садовской пришла переселенка и рассказала, как пропадает фольклор в оккупации: «Когда на ее концерт пришла переселенка из Гранитного и сказала: моя бабушка осталась на той части села, которая оккупирована сейчас. Мне бабушка говорит, что не поют у нас бабушки песен. Можете представить, когда бабушки боятся петь песни?! Бабушки боятся петь украинские песни, которые они привыкли петь всегда после работы».

В этой поездке Оксана поняла, что именно на Донбассе надо искать следы, как она говорит, «своего украинства».

«У вас есть ваши песни, пойте свое»

Зачем вам искать, у вас есть ваши песни, пойте свое



Оксана Проселкова планирует создать песенный коллектив, который будет исполнять настоящий донецкий фольклор. Начала искать учителя, а неожиданно нашла нечто большее: «И руководитель группы фольклорной «Божичи» мне ответил: а зачем вам искать, у вас есть ваши песни, пойте свое. И он мне прислал копии дисков, которые выпустили еще в 2005 году. Это был проект методиста Донецкого областного учебно-методического центра культуры Людмилы Васиной, и руководителем проекта была Ладыгина Галина Николаевна, на то время – директор центра».

Записи делали, предположительно, в 80-90-х годах ХХ века во время фольклорных экспедиций в села Волновахского, Марьинского, Новоселковского районов, и в село Семеновка возле Краматорска.

Сама Оксана успела съездить в Васильевку (село возле Краматорска), чтобы разузнать про участниц фольклорного ансамбля «Надія». Выяснила, что жива одна певица. Женщине 90 лет, и она прикована к постели.

А еще Оксана записала интервью с Валентиной Кравченко, которая руководила ансамблем: «Запевала, как она называла, это Литвиненко Александра Ивановна, «баба Шура» ее называли, она была сердцем этой группы, потому что она знала более двухсот песен своего села на память».

Это люди, для которых песня – это жизнь



А вот что в интервью Оксане рассказала руководитель ансамбля «Надія» Валентина Кравченко:

«Это люди, для которых песня – это жизнь. Звоню:

– Тетя Шура, завтра куда-то едем.

– Ой Боже, Сергеевна, а мы же кабана резать будем.

Мы проезжаем, едет автобус, останавливается возле ее дома, посреди двора кабана «смалят». А она мужу: я выкормила, а вы, парни, работайте, я поехала на концерт».

Оксана рассказала нам, что иногда люди из других регионов писали: у нас тоже такие песни поют. Но, когда сравнивали слова и манеру пения, понимали, что песни-то – разные: «Итак, мы не подражаем, а мы поем свое. А есть песни, которые абсолютно только наши. То есть, эти песни больше нигде не исполняют», – говорит Оксана.

Например, эта песня очень похожа на известную композицию из мультфильма «Жил был Пес». Но текст отличается. А записали ее в селе Семеновка возле Краматорска:

Ой, там на горє, ой, там на крутій

Ой, там воркотала пара голубєй

Вони воркотали, любувалися,

Сизими крилями обнімалися

Ой, де не узявся стрілець молодий,

Розбив, розлучив пару голубєй

Він голубовє голубку зловив,

У золоту клітку її посадив

Они должны знать: откуда они и что здесь было украинское: и хаты, и вещи, и песни пели украинские



Оксана Проселкова убеждена, что детям уже сейчас, не откладывая, надо рассказывать и про украинские донецкие песни, и про особенности быта и архитектуры. И вот зачем: «Это нельзя сейчас откладывать на годы – через 5-10 лет эти дети придут к власти, эти дети будут презентовать нас в мире. У этих людей должна быть в голове эта идентичность «прошита». Чем бы они не занимались – экономикой, медициной, но они должны знать: откуда они и что здесь было украинское: и хаты, и вещи, и песни пели украинские».

Да и вообще исполнение народных песен Оксана Проселкова называет «языковым фитнесом». Человек поет, не задумываясь над говорением, и в то же время тренируется в произношении украинских слов.

А в планах – сбор средств на поездки и фольклорные экспедиции в села, в том числе и на линию разграничения – чтобы сохранить и передать детям украинский фольклор Донетчины.

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