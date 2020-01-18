(Друкуємо мовою оригіналу)

Что не так с реинтеграцией ОРДЛО в Украину? Почему Минэнерго планирует отказываться от использования угля для генерации электроэнергии? И как комендантский час повлиял на луганчан? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Договориться не удалось?

Несмотря на заявления украинских чиновников, которые регулярно обещают мир на Донбассе и планируют реинтеграцию ОРДЛО, на неподконтрольной Киеву территории происходит скорее обратный процесс. Поддерживаемые Россией группировки продолжают искоренять любое украинское присутствие в захваченных ими районах, пишет «Український тиждень».

Издание отмечает, что с начала января на владельцев украинских паспортов и автомобильных номеров в ОРДЛО устроили настоящую облаву. На все вопросы задержанных отвечали одно: украинский паспорт в «республике» больше не признаётся удостоверением личности.

Автор статьи Денис Казанский утверждает, что всё это подняло на неподконтрольной Киеву территории волну возмущения и негатива. Даже те, кто в целом поддерживает боевиков и выступает за окончательный разрыв с Украиной, возмущались не столько облавой, сколько её внезапностью.

Такие тенденции, по мнению автора, показывают, что Россия продолжает строить на отторгнутых в Украине территориях квазигосударства по образцу Абхазии или Приднестровья. Вероятно, по его словам, такие резкие шаги обусловлены тем, что Кремлю всё же не удалось договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о реинтеграции ОРДЛО. В пользу этой версии свидетельствует и резкое изменение риторики в местных пропагандистских СМИ.

Ни магазина, ни аптеки, ни общественного транспорта

Село Старомарьевка стоит на речке Кальмиус в Донецкой области. Это «серая зона», хотя обе стороны вооружённого конфликта заявляют, что село – подконтрольная им территория. Об этом пишет Мониторинговая миссия ООН.

По данным миссии, в Старомарьевке живут 80 человек, из них 7 детей. Чтобы добраться до школы, они должны перейти мост и пройти 4️ километра по загрязнённой минами территории. Они ходят в школу в селе Гранитное, на другом берегу, подконтрольном украинскому правительству.

Организация отмечает, что взрослым тоже приходится преодолевать расстояния. Люди ходят по 3️ километра к колодцу возле реки. Колодец – единственный источник питьевой воды для села. С 2014 года здесь нет ни магазина, ни аптеки, ни общественного транспорта.

В миссии также отмечают, что на востоке Украины много сёл, которые стали изолированными из-за вооружённого конфликта. Там люди ждут мира больше всего.

Из 10 кубометров воды до потребителя доходит лишь 2

Доступ к воде – острейшая проблема городов Донбасса, и связана она не только с боевыми действиями. Об этом пишет газета «Восточный Вариант».

По словам главы Донецкой областной администрации Павла Кириленко, действительно, из-за вооружённого конфликта с 2014 года в Донецкой области приостанавливалось или полностью перекрывалось водоснабжение для 3 миллионов человек. Однако трудности с водоснабжением начались ещё задолго до войны, и страдают от этого не только вблизи линии разграничения.

По словам Кириленко, например, «Славгорводоканал» – коммунальная служба, обеспечивающая водоснабжение в Славянске, – уже много лет является самым бедным и проблемным среди городских предприятий. Перебои с водой в городе со стотысячным населением тянутся долгие годы и в последнее время только усилились.

Главный бич Славянского водоканала – это потери воды из-за изношенности сетей. Она составляет 80%. То есть из каждых 10 кубометров, закупленных у областной «Воды Донбасса», до потребителя доходит лишь 2. К тому же регулярные порывы водопроводных труб, некоторые из которых не менялись с 1970-х годов, – обычная картина для Славянска.

Есть ли жизнь без угольной промышленности?

Министерство энергетики и защиты окружающей среды участвует в разработке законопроекта, который позволит отказаться от использования угля для генерации электроэнергии. Об этом в интервью сайту «Новости Донбасса» рассказала замглавы Минэнерго Ирина Ставчук.

По её словам, отказ от угля будет довольно сложным, но уже сейчас правительство занимается над презентацией видения: как жить без угольной промышленности. В будущем, по словам чиновницы, шахты могут заменить накопительными батареями, которые будут сохранять возобновляемую энергию. Помимо «зелёной», в Минэнерго также рассчитывают на атомную энергетику.

По словам Ставчук, в Украине есть много шахт, которые являются экономически убыточными. По сути, государство каждый год выделяет много миллиардов гривен на то, чтобы компенсировать себестоимость добычи угля. В некоторых шахтах сумма доходит до 60 тысяч гривен за тонну при том, что на рынке он стоит 1700 гривен за тонну.

Также, по словам представителей Министерства энергетики, проще давать год-два компенсацию шахтёрам, чтобы они нашли себе новую работу и переквалифицировались, нежели содержать шахты.

Привычка жить в ограничениях

Что нельзя делать в Луганске такого, что можно было делать «при Украине»? Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров».

Как напоминает блогер, в Луганске нельзя перемещаться во время комендантского часа. Но есть интересный нюанс: очень многие люди не знают рамок этого самого комендантского часа, потому что приходят домой до 21:00 и выходят из дома не раньше 6:00.

Да, по словам Кучер, до событий 2014 года всё было иначе, но пять лет – приличный срок, чтобы привыкнуть жить в некоторых ограничениях, с одной стороны, а с другой – просто перестать иметь привычку перемещаться в сумерках.

Кроме того, как утверждает блогер, нельзя работать «на Украину». В любом виде. Любая форма сотрудничества с Украиной может быть инкриминирована как шпионская деятельность и подготовка терактов. За это – до 15 лет колонии строго режима.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)