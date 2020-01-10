(Друкуємо мовою оригіналу)

На новогодние праздники в оккупированном Донецке начали задерживать для «проверки документов» людей без так называемого паспорта «ДНР». Ранее – ​все шесть лет оккупации – ​ для удостоверения личности сепаратистами хватало и паспорта Украины. «Принимают» местные силовики прямо у супермаркетов, не спасает дончан и впервые отмененный на неделю (31 декабря – 8 января 2020 года) комендантский час. Что происходит? Рассказ очевидцев для Радио Донбасс.Реалии.

На оккупированной территории все 6 лет люди спокойно жили с паспортами Украины. Удостоверение о лояльности к российской группировке нужно был только тем, кто собирался получить паспорт России. Летом прошлого года президент России Владимир Путин издал указ об упрощенной процедуре вступления в российское гражданство украинцев в ОРДЛО, а позже – и всех остальных. По сообщениям российских и сепаратистских СМИ, в пункты выдачи «паспортов ДНР» ради паспорта России выстроились огромные очереди, а получили их к концу года уже 200 тысяч человек.

Мне он вообще не нужен, этот российский паспорт, и я не знаю никого, кто бы его хотел



«Мне он вообще не нужен, этот российский паспорт, и я не знаю никого, кто бы его хотел. Поэтому мне «ДНРовский» паспорт вообще до «одного места», – говорит Екатерина, жительница Донецка (имя измененено по соображениям безопасности – ред.)

Но под Новый год в Донецке вдруг началась охота на тех, кто до сих пор был равнодушен к «ДНРовским паспортам». Об этом сообщают соцсети, а дончанин Андрей (имя изменено – ред.) увидел такую сцену:

«Гулял с детьми по бульвару Пушкина (центральный бульвар Донецка – ред.) вчера в пять вечера. Возле «Обжоры» (местная торговая сеть – ред.) патрульные дежурили, останавливали всех, кто выходил из магазина, проверяли паспорта, пару человек при нас увезли. Мы быстро сбежали оттуда».

В соцсетях другие дончане сообщают следующее:

«Во время отмены комендантского часа ночью спокойно передвигаться по улицам Донецка могут только те, у кого есть паспорт гражданина ДНР. За неимением такового, могут отвезти в райотдел, снять отпечатки пальцев и переписать контакты из телефонной книги».

«Сейчас в Донецке требуют паспорт ДНР. Украинский паспорт практические не является документом».

Интересно, что никаких «распоряжений» о «паспортизации» или «проверках» администрация оккупированного города не выдавала. Но ее сторонники «новогоднюю охоту» поддержали. Главред работающего на российские гибридные силы телеканала, недавно побывавший на пресс-конференции Владимира Путина в Москве Сергей Карпий написал, что дончане зря удивляются и вообще хватит им сидеть «на двух стульях».

«Лично я полностью поддерживаю действия полиции! Уже давно пора определиться и получить паспорт Республики. Тем, кто этого не делает из-за того, что сидит на двух стульях, так и надо! Хотите жить свободно – идите в Миграционную службу!».

В социальной сети «Вконтакте», популярной в Донецке, десятки страниц-ботов (якобы личных страниц пользователей, а на самом деле – фиктивных страниц, иммитириующих реальных людей – ред.) разгоняют пост Карпия, рядом с возмущениями ничего не понимающих дончан.

Ну вот... Значит надо получить

К посту Карпий прикрепил видео, популярное сейчас в соцсетях: человек набирает горячую линию «МВД ДНР» и спрашивает, может ли он ходить по улицам с паспортом Украины. Собеседник из органов явно сам обескуражен:

– Вы имеете право передвигаться по улицам, но если вас задержат, то вас доставят в райотдел, проверят по базам и отпустят. До выяснения обстоятельств будете находиться там.

– До выяснения каких обстоятельств, я не совсем понял?

– Ну.... вы гражданин «ДНР»?

– Ну как, у меня нет паспорта «ДНР»...

– А вы давно здесь проживаете?

– С 98-го года.

– Ну вот... Значит надо получить.

«Боевики не только не готовятся к сближению с Украиной, но действуют ровно наоборот», ​– ​так поясняет живущий в Киеве журналист из Донецка Денис Казанский внезапные облавы на владельцев украинских паспортов в оккупированном городе. Он собрал свидетельства возмущенных жителей города, задержанных силовиками во время новогодних каникул, среди которых – ​и сторонники «республики». Например – член «общественной палаты ДНР» Александр Болотин:

«Так больше нельзя. Нельзя терпеть геноцид гражданского населения ДНР. Силовики перегнули палку», – пишет он, указывая, что люди в погонах (а часто и без) хватают на улицах города женщин, стариков и священнослужителей.

Кроме паспортов, группировка «ДНР» под Новый год обратила внимание и на украинские номерные знаки на автомобилях. Поменять их на так называемые «номера ДНР» нужно было еще в 2019-м, но до сих пор к украинским номерным знакам относились лояльно, чему доказательство – множество таких авто на улицах Донецка. Машины с украинским флагом на номерах и красно-черно-синими полосами стояли рядом на каждой полосе. ​

Восточная правозащитная группа – организация, которая собирает информацию о нарушениях прав человека за линией соприкосновения – пишет о как минимум семи случаях конфискации автомобилей так называемой «Народной милицией ДНР».

«Нам известно про 7 случаев конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 по 08.01.2020, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДО. На оккупированной части Луганской области, НВФ «ЛНР» продлило перерегистрацию автомобилей до конца февраля 2020 года», – пишут правозащитники. О пробках на улицах Донецка из-за того, что за украинские цвета над радиатором автомобили в оккупированном городе останавливают или вообще эвакуируют, пишет и журналист Денис Казанский.

Вот диалог дончанина с человеком, который называет себя представителем «ГАИ ДНР»:

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– А что, сейчас нельзя на украинских номерах перемещаться?

– Я отвечу вопросом на вопрос: а вы на этих номерах по территории Краматорска ездите?

– У меня брат приезжает «с Украины», ему что? нельзя?

– Нельзя, приехал, поставил машину и до 8 числа гуляет с вами пешком. До отмены комендантского часа.

На подконтрольной же Киеву территории так называемые «номера ДНР» может конфисковать Госпогранслужба Украины. Такое случалось даже тогда, когда знак не висел на авто, а был в багажнике.

«Все нам «лучше делают», – ​иронизирует дончанка Екатерина, которая регулярно пересекает линию соприкосновения ради украинской пенсии и свидания с родными. – ​Теперь я вообще не знаю, как ездить на машине в Украину. Раньше скручивали «ДНРовские», а теперь, наверное, придется на «нулевом» (территория между украинским и сепаратистским блокпостами – ред.) менять».

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