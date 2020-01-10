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10 січня 2020, Київ 09:54
Донбас.Реалії

В Донецке хватают за паспорта Украины

Боевик «ДНР» и украинские заложники во время обмена пленными у КПВВ «Майорское» 29 декабря 2019 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

На новогодние праздники в оккупированном Донецке начали задерживать для «проверки документов» людей без так называемого паспорта «ДНР». Ранее – ​все шесть лет оккупации – ​ для удостоверения личности сепаратистами хватало и паспорта Украины. «Принимают» местные силовики прямо у супермаркетов, не спасает дончан и впервые отмененный на неделю (31 декабря – 8 января 2020 года) комендантский час. Что происходит? Рассказ очевидцев для Радио Донбасс.Реалии.

На оккупированной территории все 6 лет люди спокойно жили с паспортами Украины. Удостоверение о лояльности к российской группировке нужно был только тем, кто собирался получить паспорт России. Летом прошлого года президент России Владимир Путин издал указ об упрощенной процедуре вступления в российское гражданство украинцев в ОРДЛО, а позже – и всех остальных. По сообщениям российских и сепаратистских СМИ, в пункты выдачи «паспортов ДНР» ради паспорта России выстроились огромные очереди, а получили их к концу года уже 200 тысяч человек.

Мне он вообще не нужен, этот российский паспорт, и я не знаю никого, кто бы его хотел


«Мне он вообще не нужен, этот российский паспорт, и я не знаю никого, кто бы его хотел. Поэтому мне «ДНРовский» паспорт вообще до «одного места», – говорит Екатерина, жительница Донецка (имя измененено по соображениям безопасности – ред.)

Но под Новый год в Донецке вдруг началась охота на тех, кто до сих пор был равнодушен к «ДНРовским паспортам». Об этом сообщают соцсети, а дончанин Андрей (имя изменено – ред.) увидел такую сцену:

«Гулял с детьми по бульвару Пушкина (центральный бульвар Донецка – ред.) вчера в пять вечера. Возле «Обжоры» (местная торговая сеть – ред.) патрульные дежурили, останавливали всех, кто выходил из магазина, проверяли паспорта, пару человек при нас увезли. Мы быстро сбежали оттуда».

В соцсетях другие дончане сообщают следующее:

«Во время отмены комендантского часа ночью спокойно передвигаться по улицам Донецка могут только те, у кого есть паспорт гражданина ДНР. За неимением такового, могут отвезти в райотдел, снять отпечатки пальцев и переписать контакты из телефонной книги».

«Сейчас в Донецке требуют паспорт ДНР. Украинский паспорт практические не является документом».

Интересно, что никаких «распоряжений» о «паспортизации» или «проверках» администрация оккупированного города не выдавала. Но ее сторонники «новогоднюю охоту» поддержали. Главред работающего на российские гибридные силы телеканала, недавно побывавший на пресс-конференции Владимира Путина в Москве Сергей Карпий написал, что дончане зря удивляются и вообще хватит им сидеть «на двух стульях».

«Лично я полностью поддерживаю действия полиции! Уже давно пора определиться и получить паспорт Республики. Тем, кто этого не делает из-за того, что сидит на двух стульях, так и надо! Хотите жить свободно – идите в Миграционную службу!».

В социальной сети «Вконтакте», популярной в Донецке, десятки страниц-ботов (якобы личных страниц пользователей, а на самом деле – фиктивных страниц, иммитириующих реальных людей – ред.) разгоняют пост Карпия, рядом с возмущениями ничего не понимающих дончан.

Ну вот... Значит надо получить

К посту Карпий прикрепил видео, популярное сейчас в соцсетях: человек набирает горячую линию «МВД ДНР» и спрашивает, может ли он ходить по улицам с паспортом Украины. Собеседник из органов явно сам обескуражен:

– Вы имеете право передвигаться по улицам, но если вас задержат, то вас доставят в райотдел, проверят по базам и отпустят. До выяснения обстоятельств будете находиться там.

– До выяснения каких обстоятельств, я не совсем понял?

– Ну.... вы гражданин «ДНР»?

– Ну как, у меня нет паспорта «ДНР»...

– А вы давно здесь проживаете?

– С 98-го года.

– Ну вот... Значит надо получить.

«Боевики не только не готовятся к сближению с Украиной, но действуют ровно наоборот», ​– ​так поясняет живущий в Киеве журналист из Донецка Денис Казанский внезапные облавы на владельцев украинских паспортов в оккупированном городе. Он собрал свидетельства возмущенных жителей города, задержанных силовиками во время новогодних каникул, среди которых – ​и сторонники «республики». Например – член «общественной палаты ДНР» Александр Болотин:

«Так больше нельзя. Нельзя терпеть геноцид гражданского населения ДНР. Силовики перегнули палку», – пишет он, указывая, что люди в погонах (а часто и без) хватают на улицах города женщин, стариков и священнослужителей.

Кроме паспортов, группировка «ДНР» под Новый год обратила внимание и на украинские номерные знаки на автомобилях. Поменять их на так называемые «номера ДНР» нужно было еще в 2019-м, но до сих пор к украинским номерным знакам относились лояльно, чему доказательство – множество таких авто на улицах Донецка. Машины с украинским флагом на номерах и красно-черно-синими полосами стояли рядом на каждой полосе. ​

Автомобиль с украинскими номерами в микрорайоне Мирный в Донецке, сентябрь 2019-го года
Автомобиль с украинскими номерами в микрорайоне Мирный в Донецке, сентябрь 2019-го года

Восточная правозащитная группа – организация, которая собирает информацию о нарушениях прав человека за линией соприкосновения – пишет о как минимум семи случаях конфискации автомобилей так называемой «Народной милицией ДНР».

«Нам известно про 7 случаев конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 по 08.01.2020, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДО. На оккупированной части Луганской области, НВФ «ЛНР» продлило перерегистрацию автомобилей до конца февраля 2020 года», – пишут правозащитники. О пробках на улицах Донецка из-за того, что за украинские цвета над радиатором автомобили в оккупированном городе останавливают или вообще эвакуируют, пишет и журналист Денис Казанский.

Вот диалог дончанина с человеком, который называет себя представителем «ГАИ ДНР»:

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А что, сейчас нельзя на украинских номерах перемещаться?

Я отвечу вопросом на вопрос: а вы на этих номерах по территории Краматорска ездите?

У меня брат приезжает «с Украины», ему что? нельзя?

Нельзя, приехал, поставил машину и до 8 числа гуляет с вами пешком. До отмены комендантского часа.

На КПВВ на Донбассе, похоже, появится новый вид бизнеса
На КПВВ на Донбассе, похоже, появится новый вид бизнеса

На подконтрольной же Киеву территории так называемые «номера ДНР» может конфисковать Госпогранслужба Украины. Такое случалось даже тогда, когда знак не висел на авто, а был в багажнике.

«Все нам «лучше делают», – ​иронизирует дончанка Екатерина, которая регулярно пересекает линию соприкосновения ради украинской пенсии и свидания с родными. – ​Теперь я вообще не знаю, как ездить на машине в Украину. Раньше скручивали «ДНРовские», а теперь, наверное, придется на «нулевом» (территория между украинским и сепаратистским блокпостами – ред.) менять».

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