Міністерство ветеранів назвало першочергові потреби звільнених з полону українців

Звільнені з полону українці першочергово потребують документи та медичну допомогу, повідомило Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
«Люди потребують юридичних консультацій та допомоги, в першу чергу їм всім необхідно поновлення їхніх документів: паспорт, водійське посвідчення та решта. Це потрібно зокрема й для того, аби надалі комісія могла опрацювати їхні звернення щодо виплати їм сто тисяч гривень матеріальної допомоги», – сказав начальник одного з управлінь міністерства Сергій Мокренюк.
Радниця міністра Тетяна Тімошенко додала, що звільнені з полону потребують стоматологічного втручання.
«Зокрема зі складними маніпуляціями, імплантацією, які будуть надані їм безоплатно. Мінветеранів вдалось домовитись із асоціацією стоматологів щодо їхньої сприяння. Також, в тих, хто був позбавлений особистої свободи спостерігаються кардіологічні проблеми, в деяких наявні щелепно-лицеві пошкодження, зокрема через зазнані в полоні тортури та знущання», – розповіла Тімошенко.
- 29 грудня в рамках обміну з підтримуваними Росією угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» на підконтрольну Україні територію повернулися 76 людей. Київ видав 124 осіб.
- За даними представниці України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерії Лутковської, у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі залишається близько 300 людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ