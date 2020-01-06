Міністерство ветеранів назвало першочергові потреби звільнених з полону українців

Звільнені з полону українці першочергово потребують документи та медичну допомогу, повідомило Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

«Люди потребують юридичних консультацій та допомоги, в першу чергу їм всім необхідно поновлення їхніх документів: паспорт, водійське посвідчення та решта. Це потрібно зокрема й для того, аби надалі комісія могла опрацювати їхні звернення щодо виплати їм сто тисяч гривень матеріальної допомоги», – сказав начальник одного з управлінь міністерства Сергій Мокренюк.

Радниця міністра Тетяна Тімошенко додала, що звільнені з полону потребують стоматологічного втручання.

«Зокрема зі складними маніпуляціями, імплантацією, які будуть надані їм безоплатно. Мінветеранів вдалось домовитись із асоціацією стоматологів щодо їхньої сприяння. Також, в тих, хто був позбавлений особистої свободи спостерігаються кардіологічні проблеми, в деяких наявні щелепно-лицеві пошкодження, зокрема через зазнані в полоні тортури та знущання», – розповіла Тімошенко.