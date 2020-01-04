У полоні бойовиків на Донбасі залишається близько 300 людей – Лутковська

У полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі залишається близько 300 людей, повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська в ефірі «Українського радіо».

«З 16 січня мені треба продовжувати роботу, тому що ми маємо ще щось велику кількість людей, які перебувають у незаконному утриманні на території ОРДЛО. Це близько 300 людей. Стосовно 101 особи у нас є документи, які підтверджують незаконне утримання під вартою, а ще стосовно приблизно 200 людей у нас є інформація від родичів, але немає документів», – сказала Лутковська.

29 грудня в рамках обміну з підтримуваними Росією угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» на підконтрольну Україні територію повернулися 76 людей. Київ видав 124 осіб.