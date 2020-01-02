Станіслав Асєєв зняв банер #FreeAseyev з балкону редакції «Українського тижня»

Звільнений в рамках обміну утримуваними особами на Донбасі автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв 2 січня зняв банер #FreeAseyev з балкона редакції журналу «Український тиждень», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Під час зняття банера, відповідаючи на запитання журналістів, чи усвідомлює Стас Асєєв своє перебування на свободі, він сказав: «Потрібно ще психологічно адаптуватися, в тому числі і до ритму міста, до якого не те, щоб не звик, – звикати не було можливості. Але, напевно, варто».

Серед планів на найближче майбутнє, каже Асєєв, не лише психологічна адаптація, а й зустріч з родиною.

«Напевно, буде окрема робота по «Ізоляції» (таємна тюрма, облаштована на захопленій російськими гібридними силами у 2014 році території музею сучасного мистецтва – колишнього заводу ізоляційних матеріалів)», – сказав Асєєв.

Також допоміг Асєєву зняти банер головний редактор «Українського тижня» Дмитро Кропивенко.

«Спочатку з’явилася картинка в нашому журналі, коли ми дізналися про вирок Стаса – 15 років суворого режиму. Невдовзі проводили акцію в арт-платформі «Ізоляція», і ми уже підготували цей плакат. Потім ми його повісили на балконі, а зараз залишимо в редакції на стіні як історичний артефакт», – прокоментував Кропивенко.

Також Станіслав Асєєв підписав усім охочим книгу «В ізоляції» про життя на окупованій території Донбасу, видану Радіо Свобода у 2018 році. В ній опубліковані матеріали, які він писав із січня 2015-го до травня 2017 року.

Плакат на підтримку Асєєва повісили на балконі видання «Український тиждень» в День гідності та свободи 21 листопада 2019 року. Тоді головний редактор Дмитро Кропивенко висловив сподівання, що настане час, коли «Стас Асєєв прийде до нас у редакцію і зніме цей плакат».



