Український ПЕН надасть два ґранти на переклад книжки Асєєва «В ізоляції» іноземними мовами

Український ПЕН надасть два ґранти на переклад книжки автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва.

Ґрантова підтримка включатиме в себе гонорар перекладача у розмірі 3000 євро та відшкодування вартості авторських прав, але не покриватиме витрати, пов’язані з редакційним та друкарським етапами підготовки книжки.

Для участі в програмі перекладач має до 10 лютого 2020 року надіслати на адресу ukraine.pen@gmail.com лист із темою PEN Translation Fund Grants, додавши такі документи:

мотиваційний лист (до 4 тисяч знаків);

біо- та бібліографію перекладача;

фрагмент перекладу есею зі збірки «В ізоляції» (до 10 тисяч знаків), яку можна завантажити на сайті Радіо Свобода;

копію договору з видавництвом на переклад та видання книжки;

лист про наміри видавництва щодо співробітництва з Українським ПЕН;

графік роботи над перекладом та видання книжки.

Бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» 22 жовтня оголосили про «засудження» Асєєва до «15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму».

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

У книжці «В Ізоляції» зібрані есе Станіслава Асєєва (Васіна) про життя окупованих територій Донбасу. Вона вийшла у видавництві «Люта справа», її презентація відбулася 4 червня 2018 року.