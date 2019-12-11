КЗЖ: понад половина ув’язнених у Росії журналістів затримані в окупованому Криму

Понад половина журналістів, утримуваних у місцях несвободи в Росії, були затримані в окупованому Криму, інформує у звіті за 2019 рік базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів (КЗЖ).

«Росія тримала під вартою сімох журналістів, четверо з яких через їхню роботу в окупованому Криму і документування ситуації з кримськотатарською меншиною та російськими нападами на них», – ідеться в повідомленні.

КЗЖ визначає журналістів як людей, які висвітлюють новини або коментують громадські справи в будь-яких засобах інформації, включно з інтернетом. Тому в списку фігурує і кримський блогер Наріман Мемедемінов, який, зокрема, передавав інформацію проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Водночас у цьому списку відсутній утримуваний проросійськими бойовиками в Донецьку автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв – у звіті йдеться лише про журналістів, які перебувають під вартою державної влади, і не йдеться про тих, які зникли або потрапили у полон до недержавних суб'єктів.

У цілому держави світу, за попередніми даними КЗЖ, станом на 1 грудня 2019 року утримують за ґратами 250 журналістів. Це майже стільки ж, як і за уточненими даними 2018 року (тоді фахівці нарахували 255 ув’язнених журналістів). У КЗЖ акцентують, що додаткові уточнення можуть змінити остаточне число.

Список країн, де найбільше ув’язнених журналістів, за останній рік не змінився. У Туреччині за ґратами залишаються 47 журналістів (торік їх було 68), але експерти не вважають це ознакою поліпшення ситуації, оскільки частина переслідуваних досі перебуває під судом чи в процесі апеляції та може опинитися в неволі згодом. Це «відображає успішні зусилля уряду президента Реджепа Ердогана щодо стримування незалежної журналістики та критики, закриття понад 100 ЗМІ та висунення звинувачень у терорі проти багатьох їхніх співробітників».

48 журналістів перебувають в ув’язненні в Китаї, щонайменше 26 – у Саудівській Аравії, стільки ж – у Єгипті. Наступними в цьому списку є Еритрея, В’єтнам та Іран.

Найбільше число ув’язнених журналістів КЗЖ фіксував у 2016 році – тоді в цілому у світі їх було 273.